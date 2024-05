Une berline de luxe sportive oubliée qui a toujours fière allure !

La Jaguar XF 2024 est une magnifique berline de luxe méconnue qui capture l'essence du luxe et de la classe britanniques par son design et son style. Bien que les choix soient limités à deux versions et un seul moteur, elle offre toujours une expérience de conduite souple et efficace.

Un design britannique intemporel et élégant

La Jaguar XF 2024 s'inspire de sa sportive sœur, la F-Type, avec des éléments de design extérieur saisissants. C'était l'une des dernières créations d'Ian Callum en tant que directeur du design de Jaguar Land Rover.

L'avant se distingue par :

Une grande calandre trapézoïdale

Des phares à LED ultra-fins avec feux de jour « Double J Blade »

Des ouïes latérales fonctionnelles alimentant en air frais les freins avant

L'arrière est tout aussi élégant, avec des feux à LED reliés par une baguette noire brillante. Seul bémol, l'absence de sorties d'échappement visibles. La XF se démarque avec ses jantes Delta 20 pouces disponibles en Satin Black avec Gloss Black.

Un intérieur spacieux et high-tech

L'habitacle de la Jaguar XF 2024 est judicieusement agencé, avec des technologies dignes d'une berline de luxe. Les sièges électriques 12 positions sont habillés de cuir Duo, avec des inserts en bois et aluminium ajoutant une touche d'élégance.

Bien que moins spacieuse que les SUV en vogue, la XF offre suffisamment d'espace pour 5 passagers, avec une bonne garde au toit et un bon espace aux jambes à l'avant comme à l'arrière. Le toit ouvrant panoramique réduit cependant la garde au toit avant de quelques centimètres.

Côté coffre, mieux vaut voyager léger : avec 12,1 pieds cubes, la XF est désormais à la traîne face à des rivales moins chères comme l'Acura TLX. Mais son système d'infodivertissement Pivi Pro avec écran tactile 11,4 pouces, Apple Carplay/Android Auto et son système audio Meridian rattrapent le coup.

Une gamme de motorisations réduite

Si la Jaguar XF 2024 surpasse ses concurrentes en termes de design, elle pèche côté motorisations. Pour 2024, Jaguar a réduit l'offre à deux versions, toutes deux équipées d'un 4 cylindres 2.0L turbo :

La P250 R-Dynamic SE propulsion, avec 246 ch

La P300 R-Dynamic SE transmission intégrale, avec 296 ch et 400 Nm

Toutes deux sont couplées à une boîte automatique ZF 8 rapports. La P300 abat le 0 à 96 km/h en 5,8 s pour une vitesse maxi de 250 km/h, avec une conso mixte de 9,8 L/100 km. Dommage que le V6 3.0L suralimenté ne soit plus de la partie, il aurait apporté un supplément de sportivité bienvenue.

Ce qui pénalise la XF

Jaguar semble avoir perdu en popularité ces dernières années. En cause, un marketing discret et un manque d'offres attractives pour séduire les acheteurs. À prestation équivalente, une Alfa Romeo Giulia s'avère bien plus intéressante en location longue durée.

La XF est une excellente berline qui pourrait rivaliser, mais la réticence de Jaguar à proposer des remises et tarifs de leasing raisonnables la pénalise face à la concurrence. Dommage, car à partir de 49 800 $, la P250 R-Dynamic SE de base est généreusement équipée de série.

La fin programmée de la XF ?

Bien que Jaguar n'ait pas officialisé l'arrêt de la XF, l'avenir s'annonce sombre. Le constructeur deviendra 100% électrique dès 2025, signant l'arrêt de mort de ses modèles thermiques.

On ignore encore si la XF survivra sous une nouvelle forme électrique. Jaguar a annoncé 3 nouveaux modèles électriques mais reste évasif sur les détails. Une chose est sûre, la XF actuelle vit ses derniers instants.

Ultime survivante de la gamme Jaguar, son design sophistiqué conserve un charme subtil qui tranche avec les faces avant agressives et tapageuses de nombreuses berlines sportives. Certes moins performante que ses rivales, la XF se distingue par son style et son exclusivité. Une leçon de classe à l'anglaise.

Les alternatives à la Jaguar XF

Avec la fin programmée de la XF, vous serez peut-être tenté par des alternatives à l'avenir plus assuré. Dans la catégorie des berlines de luxe de taille moyenne, nous avons sélectionné la Genesis G80 et l'Audi A6 dont les tarifs de base ne s'éloignent pas trop des 49 800 $ de la XF.

La Genesis G80, luxe et performance à prix doux

À partir de 54 400 $, la Genesis G80 est l'une des berlines de luxe les plus abordables du segment. Bien que moins prestigieuse que ses rivales allemandes, elle offre un luxe comparable et un excellent rapport qualité-prix si l'on fait abstraction de la marque.

Son intérieur allie style moderne, matériaux haut de gamme et une planche de bord méticuleusement dessinée. Extérieurement, hormis sa calandre polarisante, la G80 reste discrète sans pour autant être disgracieuse. Sous le capot, on trouve un 4 cylindres 2.5L turbo ou un V6 biturbo, tous deux plus puissants que les mécaniques de la XF. La G80 a aussi décroché la meilleure note Top Safety Pick+ de l'IIHS en 2024.

L'Audi A6 mise sur l'hybridation légère

L'Audi A6 2024 évolue subtilement avec une calandre retouchée et des boucliers redessinés. Des changements discrets qui redonnent un coup de jeune à cette berline vieillissante. L'A6 possède l'un des plus beaux intérieurs de sa catégorie, alliant cuir, inserts en bois et aluminium brossé.

Sous le capot, on retrouve un V6 turbo ou un 4 cylindres turbo, tous deux associés à un système hybride léger. Grâce à cette électrification, le V6 s'avère étonnamment sobre, affichant une conso inférieure à la XF la plus puissante. Contrairement à ses rivales allemandes plus sportives, l'Audi A6 privilégie le confort à la performance pure. Elle est donc plus taillée pour les longs trajets que les journées circuit.