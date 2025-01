Un circuit automobile mythique à vendre : l’occasion unique d’acquérir le Palm Beach International Raceway

Rêvez-vous d’avoir votre propre circuit automobile ? Une opportunité exceptionnelle se présente avec la mise en vente du Palm Beach International Raceway, un circuit légendaire situé en Floride. Cette piste mythique, construite en 1964, cherche un nouveau propriétaire passionné pour lui redonner vie.

Un site historique au potentiel remarquable

Le complexe s’étend sur plus de 70 hectares et comprend des installations complètes : une piste de dragsters homologuée, un circuit principal, une piste de karting et un club-house. Le tracé principal a accueilli des compétitions prestigieuses comme les SCCA Trans Am et même servi de décor à l’émission américaine Top Gear. (Un petit clin d’œil : la légende du rock Eric Clapton y a même fait quelques tours !)

Une renaissance possible pour ce joyau du sport automobile

Fermé depuis près de trois ans, le circuit a failli disparaître en 2022 quand un promoteur immobilier voulait raser le site. Les autorités locales ont heureusement rejeté ce projet, préservant ainsi ce patrimoine unique du sport automobile. L’agence immobilière CBRE propose maintenant le site à la vente.

Des atouts indéniables pour l’avenir

Le circuit bénéficie d’une excellente accessibilité avec quatre points d’entrée depuis la Bee Line Highway. Malgré quelques années d’inactivité, les installations restent en bon état relatif – bien loin de l’état d’abandon de certains circuits historiques. Des travaux de rénovation seront nécessaires, mais le potentiel est intact.

Un projet qui suscite l’intérêt des professionnels

Danny Sullivan, vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis, s’est particulièrement investi dans la préservation du circuit. Avec son groupe Formula Race Promotions, il avait tenté de l’acquérir en 2022, sans pouvoir égaler l’offre de Portman Industrial.

Le prix de vente n’est pas communiqué publiquement, mais représente une opportunité rare d’acquérir un circuit complet avec un riche héritage. Les amateurs de sports mécaniques gardent espoir de revoir un jour des voitures rugir sur ce tracé mythique. (Pour les curieux, on trouve sur internet des vidéos embarquées spectaculaires, notamment celle d’une McLaren F1 lancée à pleine vitesse sur la piste)

Le zonage industriel complet du site offre aussi de nombreuses possibilités de développement, tout en préservant sa vocation sportive. Une chance unique de faire revivre un morceau d’histoire du sport automobile américain.