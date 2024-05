Transformée en Ferrari ? Découvrez la Porsche 911 Turbo avec une peinture PTS rare

Une Porsche 911 Turbo de 1991 dans un état impeccable est actuellement proposée aux enchères sur Bring A Trailer. Ce qui rend ce modèle particulièrement unique, c'est sa rarissime peinture sur mesure (PTS) Ferrari Yellow (L10L), lui donnant des airs de la célèbre marque italienne.

Un design extérieur distinctif

Cette Porsche 911 Turbo de 1991, qui fait partie de la génération 964, arbore une carrosserie élargie distinctive, des rétroviseurs latéraux aérodynamiques et un aileron arrière fixe. Elle est également équipée d'un toit ouvrant électrique, d'un essuie-glace arrière et de phares antibrouillard.

Les caractéristiques extérieures de ce modèle incluent :

Une peinture PTS Ferrari Yellow (L10L)

Une carrosserie élargie

Des rétroviseurs latéraux aérodynamiques

Un aileron arrière fixe

Un toit ouvrant électrique

Un essuie-glace arrière

Des phares antibrouillard

Des performances exceptionnelles

Sous le capot, on retrouve un moteur six cylindres à plat turbocompressé de 3,3 litres, développant 315 chevaux et 450 Nm de couple selon les données d'usine. Ce monstre de puissance est associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports et à un différentiel à glissement limité en option, promettant une expérience de conduite exaltante.

Les jantes Cup 17 pouces de la 911 Turbo sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport et associées à un système de freinage amélioré avec des étriers plus grands et des disques percés pour une puissance d'arrêt accrue.

Un intérieur raffiné et moderne

À l'intérieur, ce véhicule Ferrari Yellow dispose d'un habitacle en cuir partiel noir avec des sièges avant à réglage électrique et un support lombaire électrique côté conducteur. Les équipements modernes comprennent la climatisation, les vitres électriques et une radio Becker-Porsche CDR-210 provenant d'une Porsche plus récente.

Le volant à quatre branches gainé de cuir encadre un tableau de bord complet, avec un compte-tours central dont la zone rouge commence à 6 600 tr/min et un speedomètre gradué jusqu'à 300 km/h. Le compteur kilométrique à six chiffres confirme le faible kilométrage de la voiture, qui n'a parcouru qu'environ 19 000 km.

Une occasion unique à saisir

Au moment de la rédaction de cet article, cette Porsche 911 Turbo unique a déjà atteint la somme de 235 000 dollars aux enchères, avec encore quatre jours restants avant la fin de la vente.

Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir une véritable pièce de collection, alliant la performance légendaire de la Porsche 911 Turbo à l'exclusivité d'une peinture PTS Ferrari Yellow. Avec seulement 19 000 km au compteur, cette voiture est prête à prendre la route pour de nouvelles aventures entre les mains d'un passionné.