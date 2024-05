Toyota, Subaru et Mazda unissent leurs forces pour développer des moteurs révolutionnaires compatibles avec les carburants du futur

Dans une annonce surprenante, les géants japonais de l’automobile Toyota, Subaru et Mazda ont dévoilé leur collaboration pour préserver les moteurs à combustion interne en développant une nouvelle génération de groupes motopropulseurs propres et efficaces. Plutôt que de poursuivre une série de moteurs partagés, chaque entreprise se concentrera sur son type unique de groupe motopropulseur tout en partageant les technologies.

Une approche multi-voies pour un avenir décarboné

Les trois constructeurs automobiles s’accordent à dire que le carbone est l’ennemi et collaborent sur une approche « multi-voies » pour l’avenir des moteurs à combustion interne. Cette nouvelle génération de groupes motopropulseurs sera spécialement conçue pour l’électrification, avec une taille plus compacte et une compatibilité avec différents types de carburants neutres en carbone, conformément à la voie vers la décarbonisation.

Chaque entreprise développera son propre type de moteur, avec Subaru se concentrant sur les moteurs boxer, Toyota sur les quatre cylindres en ligne et Mazda sur les moteurs rotatifs. L’objectif est d’optimiser l’intégration des unités de transmission électrique sur leurs groupes motopropulseurs respectifs, donnant naissance à une nouvelle génération d’hybrides.

Des moteurs plus efficaces et puissants, adaptés aux carburants du futur

Les nouveaux moteurs à combustion sont décrits comme « hautement efficaces et puissants », promettant d’offrir des performances améliorées. Ils seront également de plus petite taille, permettant aux futurs modèles d’avoir des capots plus bas et une meilleure aérodynamique. Les ingénieurs s’assureront que ces moteurs respectent les réglementations de plus en plus strictes en matière d’émissions dans différents marchés du monde entier.

La neutralité carbone sera également atteinte en s’éloignant des combustibles fossiles et en se concentrant sur des solutions alternatives comme :

Les e-carburants

Les biocarburants

L’hydrogène liquide

Ces carburants alternatifs sont déjà testés en course automobile.

Les dirigeants des trois constructeurs s’expriment sur cette collaboration inédite

Atsushi Osaki, président et chef de la direction de Subaru, a déclaré : « Atteindre une société neutre en carbone est un défi qui doit être relevé par toutes les industries et la société japonaise dans son ensemble. Tout en continuant à affiner la technologie d’électrification, nous améliorerons également nos moteurs à plat dans le but d’utiliser des carburants neutres en carbone à l’avenir. »

Koji Sato, président et chef de la direction de Toyota, a ajouté : « Afin de fournir à nos clients diverses options pour atteindre la neutralité carbone, il est nécessaire de relever le défi de faire évoluer les moteurs en phase avec l’environnement énergétique du futur. Les trois entreprises, qui partagent les mêmes aspirations, continueront à faire progresser la recherche de l’excellence durable dans la fabrication automobile japonaise. »

Enfin, Masahiro Moro, président et chef de la direction de Mazda, a déclaré : « Nous continuerons à offrir aux clients des voitures passionnantes en perfectionnant les moteurs à combustion interne pour l’ère de l’électrification et en élargissant les possibilités multi-voies pour atteindre la neutralité carbone. Étant donné la compatibilité du moteur rotatif avec l’électrification et les carburants neutres en carbone, Mazda continuera à développer la technologie par le biais de la co-création et de la concurrence pour s’assurer qu’elle peut contribuer largement à la société. »

Cette collaboration inédite entre les trois grands noms de l’automobile nippone ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour l’avenir des moteurs thermiques. En alliant leurs expertises et leurs technologies de pointe, Toyota, Subaru et Mazda pourraient bien réussir leur pari de préserver la place des moteurs à combustion dans un monde en quête de décarbonation, tout en offrant aux passionnés de belles mécaniques des sensations toujours plus grisantes au volant de voitures hautes performances.