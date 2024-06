Toyota défie les tendances : Pourquoi le tout-électrique n’est pas la solution

Dans une interview accordée à des médias australiens, le président de Toyota Gazoo Racing, Tomoya Takahashi, affirme que l’enjeu environnemental ne réside pas dans les moteurs à combustion, mais dans un minéral bien précis : le carbone. Une prise de position audacieuse qui bouscule les idées reçues sur la transition énergétique.

Toyota, un constructeur pragmatique

Toyota fait figure d’exception dans le paysage automobile actuel. Alors que la plupart des constructeurs se lancent à corps perdu dans l’électrification, le géant japonais préfère miser sur une approche multi-technologique. Si Toyota propose déjà des modèles 100% électriques, la marque ne considère pas cette motorisation comme l’unique solution pour réduire les émissions.

Pionnier de l’hybridation, Toyota a fait de cette technologie sa marque de fabrique. En combinant un moteur thermique et un moteur électrique, les véhicules hybrides permettent de réduire significativement la consommation de carburant et les émissions de CO2, sans pour autant sacrifier l’autonomie ou la polyvalence.

Toyota Gazoo Racing, gardien de la sportivité thermique

La division sportive Toyota Gazoo Racing (TGR) incarne parfaitement la philosophie du constructeur. Spécialisée dans le développement de véhicules hautes performances, TGR décline son savoir-faire à travers trois gammes distinctes :

GR : des modèles spécifiques, comme la Toyota GR86

GR Sport : des versions plus dynamiques de modèles existants, à l’image de la Toyota GR Yaris

GRMN : des séries limitées ultra-performantes, baptisées « Gazoo Racing Masters of the Nurburgring »

Si quelques modèles hybrides, comme le Corolla Cross ou le C-HR, arborent fièrement le badge GR Sport, aucun véhicule TGR n’a encore franchi le cap de l’électrification. Un choix assumé par Tomoya Takahashi, qui souhaite « utiliser les moteurs à combustion interne aussi longtemps que possible ».

Le carbone, véritable ennemi de l’environnement

Pour le président de Toyota Gazoo Racing, le problème ne vient pas des moteurs thermiques en tant que tels, mais du carbone qu’ils rejettent. « Les moteurs à combustion interne ne sont pas mauvais, l’ennemi est le carbone », martèle-t-il. Une affirmation qui va à l’encontre de la tendance actuelle, qui consiste à bannir purement et simplement les moteurs thermiques.

Tomoya Takahashi insiste sur la nécessité d’explorer différentes pistes pour réduire l’impact environnemental des véhicules :

L’hybridation, qui permet de diminuer les émissions de carbone

L’utilisation de carburants neutres en carbone

Le développement de nouvelles technologies de moteurs

Une approche pragmatique, qui vise à tirer le meilleur de chaque solution, sans se focaliser uniquement sur l’électrification. « Personne ne peut prédire ce qui se passera dans dix ans. Notre direction est d’adopter de multiples voies, pas seulement l’électrique », résume le président de TGR.

Le plaisir de conduire avant la performance pure

Interrogé sur la vague de véhicules électriques rapides et abordables qui déferlent sur le marché, Tomoya Takahashi tient à rappeler la philosophie de Toyota Gazoo Racing. L’objectif n’est pas de produire les voitures les plus véloces, mais les plus amusantes à conduire.

« Il y a une différence entre une voiture rapide et une bonne voiture. Nous voulons faire de meilleures voitures », insiste-t-il. Une vision qui privilégie les sensations au volant, plutôt que la course à la performance ou à l’accélération.

Toyota a récemment participé au développement d’une boîte de vitesses manuelle simulée pour un véhicule électrique, mais aucun projet de commercialisation n’est prévu pour le moment. Un signe supplémentaire que le constructeur nippon entend préserver l’âme de ses sportives, sans pour autant tourner le dos à l’innovation.

En affirmant que le carbone, et non les moteurs thermiques, est le véritable ennemi de l’environnement, Toyota bouscule les certitudes et ouvre le débat sur les moyens de réduire notre impact écologique. Une position courageuse, qui témoigne de la volonté du constructeur de trouver des solutions réalistes et efficaces, sans céder à la pression d’un marché en pleine mutation. L’avenir nous dira si cette stratégie portera ses fruits, mais une chose est sûre : Toyota n’a pas fini de nous surprendre.