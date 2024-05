Top 7 des meilleures GT du moment : des bolides pour dévorer les kilomètres avec style !

Les grand tourers, ou GT, incarnent le meilleur de tous les mondes de l'automobile. Elles allient performance, confort et élégance pour vous emmener au bout du monde dans un écrin de luxe. Découvrez notre sélection des 7 meilleures GT du moment, des voitures d'exception qui ne manqueront pas de faire tourner toutes les têtes sur leur passage !

Bentley Continental GT : l'icône moderne de la GT

Depuis son lancement en 2002, la Bentley Continental GT a su s'imposer comme une référence incontournable dans l'univers des GT. Son design intemporel, ses performances remarquables et son intérieur des plus raffinés en font une voiture d'exception. Proposée avec un choix de moteurs V8 ou W12 suralimentés, cette Bentley incarne à merveille l'esprit GT du 21ème siècle.

Bentley compte bien poursuivre l'aventure Continental GT avec l'arrivée prochaine d'une motorisation hybride rechargeable de 771 ch, promettant d'emmener ce modèle mythique vers de nouveaux sommets.

En production depuis : 2003

Motorisation la plus puissante : W12 6.0 litres biturbo (Continental GT Speed)

Puissance : 650 ch et 900 Nm de couple

0 à 100 km/h : 3,5 secondes

Vitesse maximale : 335 km/h

Prix : à partir de 224 000 €

BMW Série 8 / M8 Competition : la GT accessible

La BMW Série 8, dans sa version 840i, démarre à moins de 100 000 € tout en offrant un habitacle somptueux, un confort de conduite optimal et une ligne à couper le souffle. Même le modèle M8 Competition, véritable référence en matière de performance, reste abordable au regard de ses prestations quasi-supercar.

En production depuis : 2018

Motorisation la plus puissante : V8 4.4 litres biturbo (M8 Competition)

Puissance : 625 ch et 750 Nm de couple

0 à 100 km/h : 3,2 secondes

Vitesse maximale : 305 km/h

Prix : à partir de 83 000 €

Ferrari Roma : la dolce vita sur quatre roues

La Ferrari Roma perpétue avec brio la longue tradition des GT italiennes. Son design envoûtant, son habitacle high-tech et son V8 rugissant en font une machine aussi à l'aise sur les longs trajets que sur les petites routes sinueuses. Passez les rapports de la boîte à double embrayage au volant, basculez le manettino en mode Race, et cette GT se transforme en redoutable dévoreuse de virages.

En production depuis : 2019

Motorisation la plus puissante : V8 3.9 litres biturbo

Puissance : 620 ch et 760 Nm de couple

0 à 100 km/h : 3,4 secondes

Vitesse maximale : + de 320 km/h

Prix : à partir de 222 000 €

Lexus LC : un design à couper le souffle

Rares sont les concept-cars qui passent en production sans être édulcorés. La Lexus LC fait partie de ces exceptions, reprenant quasiment à l'identique les lignes du sublime concept LF-LC de 2012. Avec son design digne des plus grands défilés de mode, son confort absolu et le chant envoûtant de son V8 atmosphérique, cette japonaise ne manque pas d'arguments pour séduire.

En production depuis : 2017

Motorisation la plus puissante : V8 5.0 litres (LC 500)

Puissance : 477 ch et 540 Nm de couple

0 à 100 km/h : 4,4 secondes

Vitesse maximale : 270 km/h

Prix : à partir de 91 000 €

Aston Martin DB12 : une valeur sûre

Le nouveau DB12 marque une évolution subtile mais significative par rapport à sa devancière, la DB11. Son style plus agressif, son habitacle revu avec des matériaux de haute qualité et un système d'infodivertissement moderne en font une GT encore plus désirable. Certes, le V12 n'est plus au catalogue, mais le V8 biturbo d'origine AMG qui le remplace offre des performances de premier ordre.

En production depuis : 2023 (DB12) / 2016 (DB11)

Motorisation la plus puissante : V8 4.0 litres biturbo

Puissance : 680 ch et 800 Nm de couple

0 à 100 km/h : 3,6 secondes

Vitesse maximale : 325 km/h

Prix : à partir de 226 000 €

Maserati GranTurismo : le choix de la motorisation

La nouvelle Maserati GranTurismo a l'élégance de vous laisser choisir entre un moteur thermique et une motorisation 100% électrique. D'un côté, les versions Modena et Trofeo embarquent le V6 biturbo de la supercar MC20. De l'autre, la GranTurismo Folgore mise sur trois moteurs électriques délivrant une puissance supérieure à celle d'une McLaren 750S. Dans les deux cas, vous profiterez d'un design à tomber et d'un habitacle luxueux pouvant accueillir quatre adultes.

En production depuis : 2007

Motorisation la plus puissante : V6 3.0 litres biturbo (Trofeo) / 3 moteurs électriques (Folgore)

Puissance : 550 ch et 650 Nm de couple (Trofeo) / 761 ch et 1 350 Nm de couple (Folgore)

0 à 100 km/h : 3,5 secondes (Trofeo) / 2,7 secondes (Folgore)

Vitesse maximale : 320 km/h (Trofeo) / 325 km/h (Folgore)

Autonomie électrique : 450 km (Folgore)

Prix : à partir de 144 000 €

Rolls-Royce Spectre : l'excellence électrifiée

Rolls-Royce et l'électrique, c'est une évidence. La marque anglaise, qui a toujours mis l'accent sur la douceur, le confort et le silence, trouve dans cette motorisation une alliée de choix. Avec la Spectre, sa première voiture 100% électrique, Rolls-Royce perpétue son savoir-faire dans un écrin plus moderne, paré pour un avenir décarboné. L'habitacle, fidèle à la tradition, mise sur un artisanat d'exception qui transforme chaque trajet en une parenthèse enchantée.

En production depuis : 2023

Motorisation la plus puissante : 2 moteurs électriques (avant et arrière)

Puissance : 585 ch et 900 Nm de couple

0 à 100 km/h : 4,4 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Autonomie électrique : 425 km

Prix : à partir de 385 000 €

Des lignes sculpturales, des performances époustouflantes, un confort absolu… Les meilleures GT du moment ont de quoi faire rêver. Que vous soyez sensible au chant d'un V8 enragé ou au silence d'une motorisation électrique, ces voitures d'exception sauront combler toutes vos envies d'évasion sur les routes. Alors, laquelle vous fera craquer ?