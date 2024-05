Top 5 des voitures de série les plus puissantes au monde : des bolides thermiques qui repoussent les limites !

À l’heure où l’électrification gagne du terrain, les voitures thermiques n’ont pas dit leur dernier mot. Découvrez notre sélection des 5 voitures de série les plus puissantes au monde, des bolides qui repoussent les limites de la performance automobile sans l’aide de l’électricité.

Bugatti Centodieci et Mistral : 1 600 ch pour une élite

Bugatti, marque emblématique dans l’univers des hypersportives, a créé de nombreuses variantes autour de sa Chiron. Parmi elles, la Centodieci et la Mistral se distinguent par leur puissance ahurissante de 1 600 ch, délivrée par le célèbre moteur 8.0 W16 quadriturbo.

Produites en série limitée, ces deux bolides affichent des performances époustouflantes :

La Centodieci abat le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et atteint 380 km/h en vitesse de pointe

La Mistral, première Bugatti roadster à utiliser le W16, promet une vitesse maximale de 420 km/h

Bugatti Chiron Super Sport : l’hypersportive de tous les records

Évolution ultime de la Chiron, la Bugatti Chiron Super Sport repousse encore plus loin les limites de la performance. Son moteur W16 de 8.0 litres développe lui aussi 1 600 ch, mais c’est sur le plan de la vitesse pure que cette version se distingue.

En effet, la Chiron Super Sport 300+ a établi un record en atteignant 490,484 km/h, faisant d’elle la voiture de série la plus rapide au monde. Même si ce record n’est pas officiellement homologué, il témoigne de l’incroyable potentiel de cette hypersportive d’exception.

Koenigsegg Jesko : la fusée suédoise qui carbure au bioéthanol

Le constructeur suédois Koenigsegg n’est pas en reste dans la course à la puissance. Sa dernière création, la Jesko, embarque un moteur V8 bi-turbo de 5,0 litres développant 1 280 ch. Mais la particularité de ce bloc réside dans sa compatibilité avec le bioéthanol E85, un carburant qui lui permet d’atteindre la bagatelle de 1 622 ch !

La Jesko se décline également en version Absolut, optimisée pour la vitesse pure. Allégée et dotée d’une aérodynamique spécifique, elle vise une vitesse maximale théorique de 532 km/h. Un record que Koenigsegg espère bien officialiser prochainement.

SSC Tuatara : la plus rapide du monde, malgré la controverse

L’Américaine SSC Tuatara a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. En cause, son record de vitesse homologué à 532 km/h, finalement invalidé suite à une erreur de mesure. Mais SSC n’a pas baissé les bras et a récidivé en 2021, établissant cette fois un record incontesté à 455,28 km/h de moyenne.

Pour atteindre de telles performances, la Tuatara s’appuie sur un moteur V8 bi-turbo de 5,9 litres développant 1 350 ch, et même 1 750 ch lorsqu’il est alimenté en bioéthanol. Une puissance colossale qui en fait l’une des voitures les plus extrêmes au monde.

Hennessey Venom F5 : la reine incontestée de la puissance

Au sommet de notre classement trône la Hennessey Venom F5, forte de ses 1 842 ch ! Ce monstre de puissance se décline en trois versions (coupé, roadster et Revolution), toutes animées par le même moteur V8 bi-turbo de 6,6 litres.

Hennessey annonce des performances stratosphériques pour sa Venom F5 :

0 à 100 km/h en moins de 3 secondes

0 à 200 km/h en moins de 5 secondes

Vitesse maximale supérieure à 500 km/h

Malheureusement, Hennessey n’a pas encore eu l’occasion de prouver ces chiffres dans des conditions officielles. Mais sur le papier, la Venom F5 s’impose comme la voiture de série la plus puissante et potentiellement la plus rapide au monde.

À l’heure où l’avenir semble se dessiner sous le signe de l’électrique, ces cinq bolides thermiques nous rappellent que l’essence a encore de beaux jours devant elle. Véritables concentrés de technologie et de performance, ils repoussent toujours plus loin les limites du possible et font rêver les passionnés du monde entier. Une chose est sûre : tant que des constructeurs comme Bugatti, Koenigsegg, SSC ou Hennessey continueront à repousser les frontières de la puissance, le thermique aura encore de belles heures de gloire devant lui !