Top 25 des voitures les plus susceptibles de faire l’objet de rappels dans le futur, la Porsche Taycan en tête de liste !

Les rappels de véhicules sont monnaie courante dans l'industrie automobile, avec des centaines de rappels émis chaque année par les constructeurs. Mais quels sont les modèles les plus susceptibles de faire l'objet de rappels dans le futur ? Une nouvelle étude révèle le top 25 des voitures qui risquent de passer le plus de temps au garage pour des réparations liées à des rappels.

La Porsche Taycan, reine des rappels ?

Selon les projections, la Porsche Taycan est la voiture la plus susceptible de faire l'objet de rappels au cours de sa durée de vie de 30 ans, avec un nombre estimé de 70,7 rappels. C'est près de 22 fois plus que la médiane de l'industrie, qui se situe à 3,2 rappels sur 30 ans.

Les autres modèles du top 5 incluent :

– La Tesla Model Y (66,9 rappels prévus)

– La Tesla Model 3 (60,7 rappels)

– La Porsche Panamera (43,1 rappels)

– La Lucid Air (40,1 rappels)

Il est intéressant de noter que plusieurs véhicules électriques figurent en haut de ce classement. Heureusement, de nombreux rappels peuvent être effectués par mise à jour logicielle pour ces modèles, ce qui limite les désagréments pour les propriétaires.

Les marques premium allemandes, championnes de la fiabilité

À l'inverse, l'étude a aussi identifié les 25 voitures les moins susceptibles de connaître des rappels. Sans surprise, on y retrouve une forte présence des marques haut de gamme allemandes comme Lexus et Mercedes-Benz.

Le top 5 des modèles les plus fiables comprend :

– La MINI Convertible (0,2 rappel prévu sur 30 ans)

– La Lexus ES 300h (0,3 rappel)

– La Lexus RX 450h (0,3 rappel)

– La Lexus NX 300h (0,3 rappel)

– La Lexus ES 250 (0,3 rappel)

Toutes ces voitures affichent un nombre de rappels prévus 10 fois inférieur à la médiane de l'industrie, ce qui témoigne de leur excellente fiabilité.

Comment éviter les problèmes de rappels ?

Si vous souhaitez minimiser les risques de devoir amener votre voiture au garage pour un rappel, le choix du modèle est crucial. Comme le souligne Karl Brauer, analyste chez iSeeCars, opter pour une MINI Convertible ou une Lexus RX 450h réduit les chances de rappel à une fraction de la moyenne, contrairement à des modèles comme la Porsche Taycan ou les Tesla Model Y et Model 3 qui exposent à des dizaines de rappels potentiels.

Bien sûr, même les voitures les plus fiables ne sont pas à l'abri d'un éventuel rappel. Mais en vous renseignant sur l'historique et les projections de rappels d'un modèle avant de l'acheter, vous pouvez considérablement réduire les risques de passer de longues heures en concession pour des réparations imprévues.

La méthodologie de l'étude

Pour réaliser cette étude, iSeeCars a analysé les campagnes de rappels de sécurité émises par la NHTSA (agence américaine de sécurité routière) pour les voitures des années-modèles 2015 à 2024. Le nombre de rappels pour chaque modèle a été compilé et projeté sur une durée de vie estimée de 30 ans, en tenant compte du comportement global du constructeur et du moment où chaque rappel a été émis au cours de la vie de la voiture.

Les véhicules poids lourds, les modèles à faible volume et les modèles abandonnés avant l'année-modèle 2020 ont été exclus de l'analyse. Les rappels pouvant être corrigés par mise à jour logicielle n'ont pas non plus été pris en compte.

Les résultats finaux ont permis d'établir le classement des modèles avec le moins et le plus de rappels prévus sur une période de 30 ans, offrant ainsi un aperçu inédit de la fiabilité à long terme des voitures récentes.

Bien que les rappels soient courants et gratuits pour les propriétaires, ils n'en demeurent pas moins une source de frustration et de perte de temps. Avec cette étude, iSeeCars met en lumière les modèles qui ont le moins de chances de vous laisser tomber. Un critère de choix non négligeable pour les acheteurs soucieux de fiabilité !

Évidemment, ces prévisions ne reflètent que des probabilités basées sur l'historique des véhicules et des constructeurs. Chaque voiture reste unique et peut réserver des surprises, bonnes ou mauvaises. Comme toujours dans le monde de l'automobile, c'est au moment de prendre la route que tout se joue !

Il sera donc intéressant de suivre l'évolution de ces modèles dans les années à venir et de voir si les prédictions d'iSeeCars se confirment. Une chose est sûre : avec l'électrification croissante du parc automobile, les mises à jour logicielles devraient jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion des rappels. À l'avenir, passer des heures en concession pour une réparation pourrait bien devenir l'exception plutôt que la règle.

D'ici là, si vous hésitez entre différents modèles, n'hésitez pas à consulter leur historique de rappels pour voir lequel a le moins de risques de vous laisser en plan. Et si vous craquez pour une Porsche Taycan ou une Tesla Model 3, gardez espoir : avec un peu de chance, la majorité des rappels se feront en quelques clics depuis votre smartphone !