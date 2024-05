Top 10 des voitures électriques de luxe les plus époustouflantes en 2024 !

Découvrez notre sélection exclusive des 10 voitures électriques de luxe les plus impressionnantes du marché en 2024. Ces bolides allient performance, élégance et respect de l’environnement pour offrir une expérience de conduite incomparable. Préparez-vous à être ébloui par ces merveilles de la technologie automobile !

BMW i5 : la berline sportive électrique par excellence

La BMW i5 est une berline executive électrique qui vient compléter la gamme de la marque bavaroise. Déclinée en trois versions (eDrive40, xDrive40 et M60 xDrive), elle offre des performances époustouflantes avec une puissance allant jusqu’à 593 ch pour le modèle M60 xDrive, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Dotée d’une batterie de 81,2 kWh, son autonomie varie de 256 à 295 km selon les versions.

L’intérieur de la BMW i5 respire le luxe avec une sellerie en cuir végan perforé, des inserts en bois précieux et une planche de bord entièrement digitale composée d’un combiné d’instrumentations de 12,3 pouces et d’un écran central tactile de 14,9 pouces. Avec un prix de départ fixé à 66 800 €, la BMW i5 se positionne comme une sérieuse concurrente dans le segment des berlines électriques premium.

Tesla Model S : la référence des berlines électriques haut de gamme

Véritable pionnière sur le marché des voitures électriques de luxe, la Tesla Model S continue de faire figure de référence. Proposée en deux versions (Dual Motor AWD et Plaid), elle développe jusqu’à 1 020 ch pour le modèle Plaid, capable d’exploser le 0 à 100 km/h en un temps record de 1,99 seconde. Son autonomie atteint 402 km pour la version de base et 359 km pour la Plaid.

À bord, la Tesla Model S mise sur la sobriété avec un immense écran tactile de 17 pouces qui centralise toutes les commandes. Les sièges avant sont chauffants, ventilés et électriquement réglables, tandis qu’un volant chauffant et une climatisation tri-zone assurent un confort optimal. Malgré quelques critiques sur la qualité de finition, la Tesla Model S reste une valeur sûre grâce à ses performances de premier plan et sa technologie de pointe.

Genesis Electrified G80 : le luxe coréen à l’assaut du marché des berlines électriques

Avec l’Electrified G80, Genesis (la marque premium de Hyundai) propose une berline électrique luxueuse aux lignes élégantes. Animée par deux moteurs électriques délivrant 365 ch et 516 Nm de couple, elle abat le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Son autonomie de 282 km est cependant en retrait par rapport à certaines concurrentes.

L’habitacle de la Genesis Electrified G80 respire le luxe avec une sellerie en cuir Nappa, des sièges avant chauffants et ventilés, et un système d’infodivertissement avec un écran tactile de 14,5 pouces. Proposée à partir de 74 375 €, elle constitue une alternative intéressante aux Tesla Model S et Lucid Air.

Mercedes EQE : le luxe à l’allemande version électrique

Déclinaison plus compacte et abordable de l’EQS, la Mercedes EQE est une berline électrique qui allie performance et raffinement. Disponible en quatre versions (EQE 350+, EQE 350 4MATIC, EQE 500 4MATIC et AMG EQE 53 4MATIC+), elle développe de 288 à 617 ch et abat le 0 à 100 km/h en 6,2 à 3,2 secondes selon les modèles. Son autonomie varie de 230 à 298 km.

L’intérieur de la Mercedes EQE se veut minimaliste mais luxueux avec une planche de bord entièrement digitale (jusqu’à 56 pouces d’écran dans les versions haut de gamme), un éclairage d’ambiance et des sièges en similicuir Artico. Avec un coefficient de traînée de seulement 0,20, la Mercedes EQE est l’une des voitures les plus aérodynamiques du marché.

Lucid Air : la nouvelle star américaine de l’électrique

Véritable révélation sur le marché des berlines électriques de luxe, la Lucid Air impressionne par ses performances et son autonomie record. Déclinée en quatre versions (Pure, Touring, Grand Touring et Sapphire), elle développe de 430 à 1 234 ch pour un 0 à 100 km/h abattu en 4,5 à 1,89 seconde. Son autonomie culmine à 516 km sur la version Grand Touring.

Avec ses lignes fluides et son habitacle futuriste (toit en verre, écrans tactiles géants, sièges massants…), la Lucid Air ne passe pas inaperçue. Et avec des prix allant de 69 900 à 249 000 €, elle vise clairement le haut du panier.

Porsche Taycan : la sportive électrique par excellence

Fidèle à la réputation sportive de la marque, la Porsche Taycan est une berline électrique taillée pour la performance. Proposée en cinq versions (base, 4S, GTS, Turbo et Turbo S), elle développe de 402 à 751 ch pour un 0 à 100 km/h expédié en 5,1 à 2,6 secondes. Son autonomie varie de 206 à 246 km selon les modèles.

Dotée de deux batteries au choix (71 ou 84 kWh) et d’une transmission à deux rapports sur l’essieu arrière, la Porsche Taycan offre des sensations de conduite dignes d’une sportive thermique. À bord, le raffinement est de mise avec une sellerie en cuir, un système audio Burmester et un toit panoramique à cristaux liquides. Comptez de 90 900 à 194 900 € pour vous offrir cette merveille de technologie.

Mercedes EQS : le nec plus ultra de la berline électrique

Véritable vaisseau amiral de la gamme électrique de Mercedes, l’EQS repousse les limites du luxe et de la technologie. Déclinée en quatre versions (EQS 450+, EQS 450 4MATIC, EQS 580 4MATIC et AMG EQS 53 4MATIC+), elle développe de 355 à 649 ch pour un 0 à 100 km/h abattu en 5,8 à 3,4 secondes. Son autonomie culmine à 352 km pour la EQS 450+.

Dotée d’une batterie de 108,4 kWh, l’EQS peut parcourir jusqu’à 352 km avec une seule charge. Mais c’est surtout à bord que la magie opère avec l’Hyperscreen, une immense planche de bord numérique composée de trois écrans (combiné d’instrumentations, écran central tactile et écran passager). Les sièges avant chauffants et ventilés, la climatisation automatique et l’éclairage d’ambiance parachèvent ce tableau high-tech. Les tarifs de l’EQS débutent à 104 400 € et grimpent jusqu’à 147 550 € pour la version AMG.

BMW i7 : le vaisseau amiral électrique de BMW

Porte-étendard de l’électrification chez BMW, l’i7 conjugue luxe et performance de haut vol. Proposée en trois versions (eDrive50, xDrive60 M Sport et M70 xDrive), elle développe de 449 à 650 ch pour un 0 à 100 km/h avalé en 5,3 à 3,5 secondes. Son autonomie culmine à 321 km pour la eDrive50.

Outre ses performances, l’i7 impressionne par son raffinement avec une sellerie en cuir Merino étendu, un affichage tête haute, un système audio Bowers & Wilkins et même un écran de cinéma pour les passagers arrière. La technologie est omniprésente avec la dernière génération du système iDrive et une foule d’aides à la conduite. Les prix de l’i7 s’échelonnent de 105 700 à 168 500 €.

Audi e-tron GT : la sportive électrique à l’effigie des quatre anneaux

Cousine technique de la Porsche Taycan, l’Audi e-tron GT mise sur la performance et le style. Déclinée en trois versions (Premium Plus, Prestige et RS), elle développe de 523 à 637 ch pour un 0 à 100 km/h expédié en 3,9 à 3,1 secondes. Son autonomie atteint 249 km.

Outre ses performances de premier plan, l’Audi e-tron GT séduit par son design futuriste et son intérieur high-tech. On y trouve des sièges sport en cuir, un système audio Bang & Olufsen, un combiné d’instrumentations digital et une foule d’aides à la conduite dernier cri. Les tarifs débutent à 106 500 € pour grimper jusqu’à 147 100 € en version RS.

Rolls-Royce Spectre : le luxe absolu passe à l’électrique

Véritable événement dans l’univers du luxe automobile, la Rolls-Royce Spectre est le premier modèle 100% électrique de la prestigieuse marque britannique. Mûe par deux moteurs développant 577 ch, elle abat le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes malgré ses 2,7 tonnes sur la balance. Son autonomie atteint 291 km.

Mais c’est surtout par son opulence que la Spectre se distingue avec une présentation intérieure digne d’un palace. Sellerie en cuir précieux, ciel de toit étoilé, inserts en bois rares et métaux précieux… Tout respire le luxe et le raffinement. Il faudra débourser au moins 420 000 € pour s’offrir ce bijou de technologie. Un tarif à la hauteur de sa prestance !

En définitive, ces 10 voitures électriques de luxe représentent le nec plus ultra de la technologie automobile en 2024. Alliant performances, autonomie, luxe et raffinement, elles prouvent que l’électrique peut rivaliser avec les meilleures GT thermiques. Des bijoux de technologie qui font rêver et qui ouvrent la voie à une nouvelle ère de l’automobile, plus respectueuse de l’environnement sans renier le plaisir de conduire et l’art de voyager dans un écrin de luxe. Le futur est en marche, et il est électrique !