Top 10 des voitures de sport à turbo les plus rapides en 2024 : des bolides survitaminés !

En 2024, le turbo s’impose comme la solution de choix pour les sportives avides de performances. Découvrez notre sélection des 10 voitures de sport à moteur turbocompressé les plus véloces du marché, avec en guest star des modèles surprenants signés Maserati.

BMW M8 : le luxe et la performance à 305 km/h

Ouvrant le bal, la BMW M8 2024 s’impose comme une référence parmi les sportives turbo. Son V8 4.4 biturbo de 617 ch catapulte ce coupé de luxe à 305 km/h, tout en abattant le 0 à 100 km/h en 3,0 secondes. Disponible en propulsion ou en transmission intégrale, ce monstre de technologie et de raffinement séduit par sa ligne élégante et ses équipements high-tech. Une sportive d’exception qui allie performance et grand confort.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio : le charme italien à 307 km/h

De retour au firmament des sportives, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio séduit par son V6 2.9 biturbo de 505 ch. Résultat : 307 km/h en pointe et un 0 à 100 km/h expédié en 3,6 secondes. Le tout enveloppé d’une ligne à l’élégance typiquement italienne qui ne laisse personne indifférent. Avec sa transmission intégrale et sa boîte automatique à 8 rapports, cette berline sportive incarne le renouveau d’Alfa Romeo et son retour parmi les constructeurs prestigieux.

BMW M4 CSL : l’exclusivité à 307 km/h

La BMW M4 CSL 2024 repousse les limites avec son six cylindres 3.0 biturbo porté à 543 ch. Ce bolide intégral s’arrache à 307 km/h et avale le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Produite en série limitée, cette M4 bodybuildée adopte une boîte automatique à 8 rapports ultra-rapide et de nombreux éléments en carbone pour préserver sa ligne et optimiser ses performances. Une sportive taillée pour la piste et réservée aux happy few.

Mercedes-AMG GT 63 Coupé : 315 km/h en smoking

Sous ses atours de gentleman, le Mercedes-AMG GT 63 Coupé cache un redoutable V8 4.0 biturbo de 577 ch. Suffisant pour atteindre 315 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, le tout dans un écrin high-tech et raffiné. Avec sa silhouette large et racée, sa transmission intégrale et sa boîte automatique à 9 rapports, ce coupé 4 portes fait figure d’ovni dans le paysage des sportives, mariant à merveille luxe, confort et performances.

Ferrari Roma : la dolce vita à 320 km/h

Avec son V8 3.9 biturbo de 612 ch, la Ferrari Roma 2024 allie esthétique et performance. Résultat : 320 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 km/h abattu en 3,1 secondes. Digne héritière des plus belles GT de la marque, cette sculpturale berlinette à la poupe fastback séduit par ses lignes épurées et sa technologie embarquée. Une sportive raffinée et efficace, pur concentré de dolce vita à l’italienne.

Maserati GranTurismo Trofeo : 320 km/h en mode « gran turismo »

Chez Maserati, la GranTurismo Trofeo 2024 fait sensation avec son V6 3.0 biturbo de 542 ch. Ce coupé 2+2 atteint ainsi 320 km/h et réalise le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, associant sportivité et élégance transalpine. Avec sa transmission intégrale et sa boîte automatique à 8 rapports, cette nouvelle GranTurismo renoue avec la tradition des grands coupés Maserati, alliant performances et raffinement.

Nissan GT-R Nismo : la légende japonaise à 322 km/h

Véritable icône, la Nissan GT-R Nismo 2024 continue d’impressionner avec son V6 3.8 biturbo de 600 ch. Capable d’atteindre 322 km/h et d’avaler le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, ce monstre nippon s’appuie sur une transmission intégrale et une boîte double embrayage à 6 rapports pour exploiter tout son potentiel. Malgré ses performances d’un autre temps, cette GT-R aurait toutefois bien besoin d’une nouvelle jeunesse pour rivaliser avec ses concurrentes modernes.

Maserati MC20 : l’esprit compétition à 325 km/h

Autre joyau du trident, la Maserati MC20 2024 embarque le même V6 3.0 biturbo que la GranTurismo, mais poussé ici à 621 ch. De quoi propulser ce bolide à 325 km/h et boucler le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Avec sa carrosserie en carbone, son châssis ultraléger et sa boîte à double embrayage à 8 rapports, cette supersportive à moteur central arrière ressuscite l’âme des Maserati de compétition. Un pur-sang taillé pour la piste et les longs courbes des routes de montagne.

McLaren GT : le grand tourisme à l’anglaise à 326 km/h

Chez McLaren, la GT 2024 associe performance et raffinement. Son V8 4.0 biturbo de 612 ch l’emmène à 326 km/h, tout en avalant le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. Avec ses deux coffres, son grand habitacle et ses équipements luxueux, cette anglaise atypique réinvente le concept de la GT en lui insufflant des performances dignes d’une supercar. Une intéressante proposition dans la catégorie des GT ultra-sportives.

Porsche 911 Turbo S : l’indétrônable reine du turbo à 330 km/h

Indéboulonnable, la Porsche 911 Turbo S 2024 trône en tête de ce classement. Son flat-six 3.7 biturbo de 640 ch propulse ce missile à 330 km/h, avec un 0 à 100 km/h pulvérisé en 2,6 secondes. Transmission intégrale, boîte PDK à 8 rapports, châssis affûté, freins en carbone-céramique : cette 911 Turbo S ne fait aucun compromis. Un monstre de technologie et d’efficacité, éternelle référence des sportives à turbo.

En 2024, le turbo règne donc en maître sur le marché des sportives, offrant des performances ahurissantes tout en permettant aux constructeurs de répondre aux normes environnementales de plus en plus strictes. Une technologie fascinante qui n’a pas fini de nous surprendre et de repousser les limites de la performance automobile. Reste à savoir quelles autres sportives viendront rejoindre ce top 10 dans les années à venir, et si l’électrification parviendra à détrôner ces reines du turbo…