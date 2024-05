Si vous recherchez un SUV hybride rechargeable respectueux de l'environnement, ces 10 options satisferont amplement vos besoins. Ces dernières années, la plupart des constructeurs ont transformé l'image terne de ces véhicules en tirant parti des technologies de batterie et de moteur électrique pour améliorer les performances sans nuire à la consommation de carburant.

10. Lexus NX 450h+ : 0 à 100 km/h en 6,0 secondes

Le Lexus NX 450h+ est certes le modèle le moins excitant de cette liste, mais il élève tout de même le concept dans un domaine plus divertissant. Il est équipé du groupe motopropulseur du RAV4 Prime avec un moteur atmosphérique et deux moteurs électriques, pour une puissance légèrement accrue de 304 chevaux. Malheureusement, il est aussi doté de la transmission eCVT à entraînement direct de la marque, efficace pour économiser du carburant mais pas des plus inspirantes.

9. Mercedes-Benz GLE 450e : 0 à 100 km/h en 5,8 secondes

Ne vous y trompez pas, le GLE 450e n'est pas une AMG, mais son innovant groupe motopropulseur hybride essence-électrique offre des capacités de performance impressionnantes. Le SUV allemand produit un total de 381 chevaux envoyés aux quatre roues, permettant un 0 à 100 km/h en 5,8 secondes selon les données du constructeur. Des tests indépendants indiquent même qu'il est légèrement plus rapide en conditions réelles.

8. Dodge Hornet R/T : 0 à 100 km/h en 5,6 secondes

Le Dodge Hornet R/T est l'un des modèles les plus amusants de cette liste, principalement grâce à son châssis d'origine Stellantis. Son groupe motopropulseur se compose d'un compact moteur turbo de 1,3 litre et d'un moteur électrique unique monté à l'arrière, offrant une configuration intuitive à quatre roues motrices. Il ne développe que 288 chevaux, mais ses proportions compactes lui permettent d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes.

7. Jeep Grand Cherokee 4xe : 0 à 100 km/h en 5,5 secondes

Le Jeep Grand Cherokee 4xe ne mise pas tout sur l'accélération, mais son petit moteur turbocompressé et sa configuration à deux moteurs électriques délivrent tout de même 375 chevaux impressionnants, permettant d'atteindre 100 km/h en 5,5 secondes. Des essayeurs ont prouvé que ce temps pouvait être réduit à 5,3 secondes en conditions réelles avec des pneus adaptés au bitume.

6. Bentley Bentayga PHEV : 0 à 100 km/h en 5,3 secondes

Le Bentley Bentayga PHEV est amusant pour de multiples raisons, mais il n'est accessible qu'à ceux pouvant se permettre son prix astronomique de départ de 203 200 €, hors coûteuses options. Le V6 turbo d'origine Volkswagen et la configuration à un moteur électrique délivrent un total de 456 chevaux, pour un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. Un chiffre louable compte tenu des 2 515 kg du véhicule.

5. Volvo XC60 Recharge : 0 à 100 km/h en 5,0 secondes

Volvo base le XC60 Recharge T8 sur une plateforme assez sobre, mais il améliore un punch moteur 2.0 turbo avec un unique moteur électrique, grâce à une technologie développée par Polestar. L'ensemble développe 455 chevaux, permettant un 0 à 100 km/h en 5,0 secondes. De multiples essayeurs ont même réussi à abaisser ce temps à 4,7 secondes.

4. Range Rover Sport P550e : 0 à 100 km/h en 4,7 secondes

Le tout nouveau Range Rover Sport suscite beaucoup de critiques pour son design obscur et non raffiné, mais son groupe motopropulseur PHEV révisé mérite de nombreux éloges. Il comporte le six cylindres en ligne turbocompressé de JLR et un unique moteur électrique, produisant un total de 542 chevaux. Pas un véritable tout-terrain de luxe comme son grand frère Range Rover, mais assez technologique pour affronter des chemins de gravier et de sable intenses.

3. BMW X5 xDrive50e : 0 à 100 km/h en 4,6 secondes

Le BMW X5 xDrive50 n'est pas une voiture de performance dédiée, mais on pourrait le croire en jetant un œil à ses spécifications. BMW équipe ce modèle de son moteur essence six cylindres en ligne turbocompressé et d'un seul moteur électrique, pour une puissance combinée de 484 chevaux et un 0 à 100 km/h annoncé en 4,6 secondes. Les tests révèlent même que ce temps peut être réduit à 3,9 secondes.

2. BMW XM Red Label : 0 à 100 km/h en 3,7 secondes

Personne ne niera que le BMW XM Red Label est le SUV le plus laid de cette liste, mais si vous pouvez voir au-delà de son esthétique obscure, vous découvrirez une expérience de SUV PHEV terriblement rapide. Au cœur de ses capacités se trouve la configuration spécifique M Performance avec un V8 4.4 biturbo et un moteur AC, produisant un total de 738 chevaux. De quoi propulser le gros SUV de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, rivalisant avec les supercars.

1. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid : 0 à 100 km/h en 3,5 secondes

Le Cayenne Turbo E-Hybrid est le meilleur choix si vous voulez spécifiquement un SUV PHEV 4×4 à la fois écologique et amusant à conduire. À 148 550 €, ce n'est même pas le modèle le plus cher de cette liste, mais ses capacités de performance sont quasiment inégalées. Le SUV haut de gamme est équipé de la technologie V8 biturbo de Porsche avec un seul moteur électrique pour générer 729 chevaux. De quoi passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes.

Et si vous êtes un accro à la vitesse, vous serez ravi d'apprendre que Porsche a été très conservateur dans ses revendications, car certains essayeurs ont réussi à abaisser ce temps à 3,0 secondes. Le Cayenne Turbo E-Hybrid offre le parfait mélange de performances, d'utilité, de luxe et de confort. Malheureusement, son orientation performance ne permet pas de bénéficier de la meilleure économie de carburant, mais il reste bien plus efficient que ses homologues non hybrides.

Ces 10 SUV hybrides rechargeables 4×4 prouvent qu'il est possible d'allier plaisir de conduite et respect de l'environnement sans compromis. Avec des performances dignes de voitures de sport et une efficacité remarquable, ils incarnent une véritable renaissance du genre. De quoi réconcilier les passionnés d'automobile avec l'éco-conduite.