Stratégie surprenante de Jaguar : racheter et recycler les I-Pace plutôt que les réparer

L’histoire du Jaguar I-Pace prend un tournant inattendu. Face aux problèmes récurrents de fiabilité, le constructeur britannique déploie une stratégie inédite : le rachat massif de ses véhicules électriques pour les recycler.

Un parcours semé d’embûches

Lancé en 2018 après sa première apparition au Salon de Los Angeles en 2016, le I-Pace incarnait les ambitions électriques de Jaguar. Ce crossover élégant, positionné entre berline et SUV, avait même décroché le prestigieux titre de Voiture Mondiale de l’Année en 2019. Les débuts prometteurs ont rapidement laissé place à une réalité moins reluisante.

Les propriétaires ont fait face à une succession de problèmes techniques. Les rappels se sont multipliés, particulièrement liés aux batteries fournies par LG. Ces accumulateurs présentaient des risques de surchauffe, avec même quelques cas d’incendies spontanés signalés. Les tentatives de correctifs logiciels n’ont pas suffi à résoudre ces soucis chroniques.

Une solution radicale

Face à cette situation, Jaguar a pris une décision sans précédent : le rachat systématique des véhicules dans plusieurs pays. Rien qu’aux États-Unis, près de 2 800 I-Pace sont concernés par ce programme. Au Royaume-Uni, des clichés circulent montrant des dizaines de ces voitures électriques, encore en bon état apparent, alignées dans des centres de recyclage.

Le recyclage comme priorité

La marque britannique ne se contente pas de racheter ces véhicules. Elle met en place un vaste programme de recyclage, baptisé Reality, centré notamment sur la valorisation de l’aluminium. Ce matériau, utilisé à hauteur de 180 000 tonnes par an chez Jaguar Land Rover, est particulièrement précieux. Entre 2013 et 2019, le groupe a déjà recyclé plus de 300 000 tonnes d’aluminium.

Vers un nouveau départ

Cette page difficile de l’histoire de Jaguar précède un virage stratégique majeur. La marque prépare son renouveau avec le Type 00 Concept, une berline électrique promise pour fin 2024. Cette nouvelle génération devrait proposer une autonomie de près de 700 kilomètres. Les équipes de développement ont manifestement tiré les leçons de l’expérience I-Pace, notamment sur la question cruciale de la fiabilité des batteries.

Cette situation pose question sur la durabilité des véhicules électriques modernes et la gestion de leur fin de vie. Le cas I-Pace illustre les défis techniques et environnementaux auxquels fait face l’industrie automobile dans sa transition électrique. (Un paradoxe saisissant : des voitures censées être plus écologiques qui finissent prématurément à la casse…)