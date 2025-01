Seat Ibiza : l’analyse approfondie de notre essai routier pour vous aider à faire le bon choix

La Seat Ibiza représente l’une des voitures les plus emblématiques du segment des citadines en France. Cette petite espagnole, qui en est à sa cinquième génération, continue de séduire par son excellent rapport qualité-prix et ses prestations routières remarquables.

Les caractéristiques essentielles de la Seat Ibiza

Avec ses 4,06 mètres de longueur, la Seat Ibiza se positionne idéalement dans le segment B, face à des concurrentes comme la Renault Clio ou la Peugeot 208. Son habitabilité généreuse pour sa catégorie et son coffre de 355 litres en font une voiture particulièrement pratique au quotidien.

Une gamme de motorisations bien pensée

La gamme s’articule autour de trois motorisations essence. L’entrée de gamme propose un 1.0 MPI de 80 ch avec boîte manuelle 5 rapports, idéal pour un usage urbain. Le 1.0 TSI de 115 ch représente le meilleur compromis, disponible en boîte manuelle 6 vitesses ou automatique DSG7. Pour les amateurs de performances, le 1.5 TSI de 150 ch associé à la boîte DSG7 offre des sensations plus sportives.

Un équipement moderne et complet

L’Ibiza propose quatre niveaux de finition : Reference, Style, Special Edition et FR. Dès la version de base, on trouve un combiné d’instrumentation numérique de 8 pouces et un écran tactile de même taille. Les versions supérieures ajoutent des équipements comme les phares Full LED, le contrôle de vitesse adaptatif ou encore le système keyless.

Notre avis après l’essai

Sur la route, l’Ibiza impressionne par son comportement dynamique et sa polyvalence. La direction précise et le châssis bien équilibré en font une voiture agréable à conduire au quotidien. La version FR, avec sa suspension rabaissée de 15 mm, offre un caractère plus sportif sans compromettre le confort.

Le moteur 1.0 TSI de 115 ch se montre particulièrement convaincant avec une consommation moyenne contenue entre 5,8 et 6 litres aux 100 km en usage mixte. La version 150 ch, plus gourmande, affiche une moyenne de 7,5 litres mais peut descendre sous les 7 litres avec une conduite économique.

Les tarifs en détail

Les prix débutent à 15 410 euros pour la version Reference 80 ch et peuvent atteindre 27 372 euros pour la FR Salta! 150 ch DSG. La version intermédiaire Style 115 ch, particulièrement recommandable, s’affiche à partir de 19 520 euros.

L’Ibiza reste une valeur sûre du segment des citadines, particulièrement recommandable pour ceux qui recherchent une voiture polyvalente, bien équipée et agréable à conduire. Son rapport prix/prestations demeure l’un des plus intéressants du marché.