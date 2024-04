Rezvani transforme votre Porsche 911 pour atteindre 100 km/h en seulement 2 secondes

Rezvani, une entreprise basée au Montana, élargit son offre avec une proposition alléchante pour les amateurs de voitures de sport, en modifiant radicalement la Porsche 911.

Rezvani prend pour base la génération actuelle 992 de la Porsche 911 pour créer le RR1, un véhicule arborant une carrosserie en fibre de carbone évoquant les voitures de course 935 des années 1970. Ce nouveau design intègre un nez aplati, des phares à la manière de la Taycan, des ailes élargies à l'arrière, des roues style Turbo fan et un large aileron arrière. Ce modèle s'inspire également de la voiture de course anniversaire 935 de Porsche de 2018, mais avec une touche plus subtile.

Rezvani propose trois déclinaisons du RR1, chacune nommée d'après la puissance de son moteur. Le modèle 550, basé sur la Carrera S, dispose d'un six cylindres turbo de 3,0 litres délivrant 520 ch pour la version route et 550 ch pour la piste. Le 565 est basé sur la GT3 avec un six cylindres à plat de 4,0 litres offrant 535 ch ou 565 ch. Enfin, le 750, basé sur le Turbo S, est équipé d'un six cylindres à plat turbo de 3,8 litres produisant 715 ch ou 750 ch selon la version, capable d'atteindre 100 km/h en juste 2 secondes.

Chaque RR1 peut être personnalisé selon les préférences du propriétaire, notamment au niveau de la suspension. Des options supplémentaires sont disponibles, telles qu'une cage de sécurité en acier, des freins Brembo ou une livrée personnalisée, permettant à chaque propriétaire de rendre son véhicule unique.

Rezvani prévoit de construire seulement 50 exemplaires du RR1 et accepte déjà les commandes. Les prix débutent à 149 000 euros, sans inclure le châssis donateur, qui coûtera entre 131 000 et 230 000 euros. Une exclusivité garantie pour les amateurs de sensations fortes et de voitures d'exception.

Avec le RR1, Rezvani repousse les limites de la performance automobile, offrant une expérience de conduite ultime aux passionnés de vitesse et de design exclusif.