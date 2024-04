Révolution Lancia : Triomphe au concours Stellantis Drive for Design !

Les concepts Lancia dominent le concours Stellantis Drive for Design, un événement annuel destiné aux lycéens aspirant à des carrières en design automobile. Découvrons ensemble ces talents émergents et leurs créations inspirées.

Un tremplin pour les jeunes talents

Le concours Stellantis Drive for Design offre aux étudiants du secondaire l'opportunité de se distinguer en concevant des concepts de voitures pour les marques du groupe Stellantis. Outre des prix attractifs comme un Wacom MobileStudio Pro 16, les lauréats peuvent prétendre à des stages d'été dans les studios de design de Stellantis. Rocco Morales, vainqueur des deux dernières éditions, a marqué l'histoire du concours avant de passer le flambeau suite à sa graduation.

Rocco Morales, illustre gagnant précédent avec ses concepts pour Ram et Chrysler.

Opportunités de stages enrichissants chez Stellantis pour les gagnants.

Cette année, c'est Rohan Sieber qui a remporté la palme avec son audacieux concept de Lancia électrique, s'inscrivant ainsi dans la lignée des designs innovants et performants de la marque.

Les concepts Lancia à l'honneur

Les participants de l'édition 2024 ont été invités à imaginer un nouveau concept pour une des marques de Stellantis. Remarquablement, les trois meilleures créations étaient toutes des Lancias, reflétant l'attrait continu pour ce marque légendaire.

Le Lancia Zero de Rohan Sieber, premier prix, est une réinterprétation moderne de la Lancia Stratos HF Zero, célèbre pour son design radical et ses performances légendaires.

Ryan Panizzoli, arrivé en deuxième position, a intégré un module arrière innovant avec une station de cuisine à son concept Lancia, bien que son œuvre reste sans nom.

Owen Bronson, troisième, a présenté le Lancia Pugnale, une interprétation moderne de la Lancia Stratos Zero HF de 1970, incorporant des éléments stylistiques contemporains et historiques de la marque.

Ces jeunes designers ont non seulement capturé l'essence de Lancia, mais ont également proposé des visions futuristes qui pourraient un jour influencer les lignes de production de Stellantis.

Récompenses et perspectives

Outre les opportunités de stage, les lauréats bénéficient de récompenses substantielles et d'expositions précieuses dans le domaine du design automobile. Les deuxième et troisième prix incluent un iPad Pro et un Apple Pencil, une chance de réseauter avec l'équipe de design de Stellantis, et une bourse pour un programme d'été au College for Creative Studies à Detroit.

Participation comme juges étudiants à la prestigieuse exposition EyesOn Design à la Ford House, Michigan, pour les participants locaux.

Un tremplin précieux pour les futurs carriéristes dans l'industrie automobile.

Les implications de ce concours dépassent largement le cadre de la récompense immédiate, ouvrant des portes et forgeant des carrières futures dans le design automobile.

Félicitations à tous les participants de cette année, qui ont non seulement démontré leur talent et leur créativité, mais ont aussi souligné la pérennité du design innovant chez Lancia au sein de l'univers Stellantis.