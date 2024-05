Révolution dans l’automobile : ZF dévoile un moteur électrique ultra-compact sans aimant ni terres rares !

L'équipementier allemand ZF a présenté une innovation majeure dans le domaine des moteurs électriques pour voitures. Baptisé I²SM, ce moteur sans aimant se distingue par sa compacité exceptionnelle et promet des performances époustouflantes. Découvrez comment cette avancée technologique pourrait révolutionner l'industrie automobile.

Un moteur écologique et économique

Actuellement, la plupart des voitures électriques sont équipées de moteurs à aimant, dont la fabrication nécessite l'utilisation de terres rares. Ces ressources naturelles étant limitées, il est devenu primordial de développer des alternatives plus écologiques. C'est dans ce contexte que ZF a mis au point son moteur I²SM, qui se passe entièrement d'aimants et de terres rares.

En plus d'être plus respectueux de l'environnement, ce nouveau moteur présente également l'avantage de réduire les coûts de fabrication. En effet, l'absence de composants magnétiques permet de simplifier le processus de production et de diminuer les dépenses liées à l'approvisionnement en matières premières.

Une conception innovante pour des performances optimales

Le moteur I²SM de ZF se distingue des moteurs sans aimant existants par sa conception unique. Voici quelques-unes de ses caractéristiques innovantes :

Un rotor constitué de bobines électriques à la place des aimants traditionnels

à la place des aimants traditionnels L'absence de bagues coulissantes et de balais pour transmettre le courant électrique, remplacés par une technologie d'induction sans contact

pour transmettre le courant électrique, remplacés par une Un émetteur inductif placé à l'intérieur de l'arbre du rotor, au centre des bobines

Ces innovations permettent de réduire les frictions, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur, tout en le rendant plus compact et plus léger. Selon ZF, l'I²SM offre une puissance et une densité de couple maximales, surpassant les moteurs électriques traditionnels.

Des perspectives prometteuses pour l'avenir de l'automobile électrique

Avec son moteur I²SM, ZF ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie automobile. Cette technologie pourrait permettre de concevoir des voitures électriques plus efficientes, offrant une autonomie accrue tout en réduisant leur impact environnemental.

L'équipementier allemand envisage d'intégrer son moteur innovant dans des plateformes d'entraînement électriques de 400 V et 800 V. À terme, cette avancée technologique pourrait contribuer à démocratiser l'usage des véhicules électriques et à accélérer la transition vers une mobilité plus durable.

Le moteur I²SM de ZF représente une étape majeure dans l'évolution des moteurs électriques pour l'automobile. Grâce à sa conception unique, alliant performance, compacité et respect de l'environnement, cette innovation a le potentiel de révolutionner le marché des voitures électriques. Reste à savoir quand cette technologie sera intégrée aux premiers véhicules de série et comment elle se comportera sur la route. Une chose est sûre : l'avenir de l'automobile électrique s'annonce passionnant !