Révolution dans la production de voitures électriques : le groupe Volkswagen dévoile sa nouvelle stratégie pour les citadines

Le géant automobile allemand Volkswagen s’apprête à opérer un virage majeur dans sa stratégie de production de véhicules électriques. Face à la concurrence asiatique grandissante, le constructeur mise désormais sur le marché des petites voitures électriques abordables, avec la France et l’Europe comme terrain de jeu privilégié.

Une réponse stratégique à un marché en mutation

L’industrie automobile allemande traverse une période délicate, représentant 3% du PIB national. Le groupe Volkswagen, confronté à l’arrivée massive des constructeurs chinois sur le marché européen, doit repenser son approche. Les consommateurs s’orientent de plus en plus vers des modèles compacts et urbains, délaissant progressivement les SUV.

Les nouvelles usines au cœur de la stratégie électrique

Le plan de Volkswagen prévoit la production de plusieurs modèles électriques compacts. Les sites de production seront modernisés pour atteindre une capacité annuelle impressionnante : 500 000 unités pour l’usine principale et 300 000 pour le site secondaire. Une gigafactory de batteries viendra compléter ce dispositif industriel.

Un calendrier ambitieux pour 2026

Les premiers modèles devraient sortir des chaînes de montage dès mars 2026. Le Cupra Raval et le Volkswagen ID.2 ouvriront le bal, suivis quelques semaines plus tard par le Skoda Epiq. Le ID.2 X complètera la gamme trois mois plus tard.

Une technologie commune pour optimiser les coûts

Les différents modèles partageront une base technique commune, tout en conservant leur identité propre. Les véhicules seront équipés de batteries LFP de 38 kWh ou NCM de 56 kWh, offrant une autonomie maximale de 450 kilomètres. La recharge rapide en courant continu permettra de passer de 10 à 80% en 20 minutes seulement, avec une puissance de charge atteignant 125 kW.

Ces nouveaux modèles seront tous équipés d’un moteur électrique unique en traction avant, une configuration qui permet d’optimiser les coûts de production tout en maintenant des performances adaptées à un usage urbain et périurbain.

Un pari sur l’accessibilité

Face à la montée en puissance des constructeurs chinois, Volkswagen mise sur des prix attractifs pour ses futures citadines électriques. Le groupe vise un positionnement tarifaire autour de 25 000 euros, un seuil psychologique important pour démocratiser la mobilité électrique en Europe.

Cette nouvelle orientation stratégique marque un tournant dans l’histoire du constructeur allemand, qui adapte son offre aux nouvelles réalités du marché automobile européen. Les prochains mois seront décisifs pour concrétiser ces ambitions et répondre aux attentes des consommateurs en matière de mobilité électrique abordable.