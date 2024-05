Revivez les meilleurs jeux de voiture des années 90 sur votre iPhone !

Grâce à la sortie de RetroArch sur l'App Store, les plus grands jeux de course des années 90 sont désormais accessibles dans votre poche ou sur votre téléviseur. Les passionnés de jeux vidéo rétro et de voitures de sport vont être ravis !

RetroArch débarque sur iOS et tvOS

Si vous possédez un appareil Apple capable d'émuler d'anciennes consoles de jeu, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Depuis quelques semaines, Apple a ouvert les vannes de l'émulation sur iPhone, iPad et Apple TV. Et cette semaine, RetroArch, l'un des logiciels d'émulation les plus populaires, a fait son apparition sur l'App Store.

Certains ont déjà réussi à faire tourner San Francisco Rush sur leur Apple TV, tandis que d'autres se délectent de Rage Racer sur leur iPhone 14 Pro. Les amateurs de jeux de course rétro sont aux anges !

Un voyage dans le temps, de l'Atari à la PlayStation Portable

RetroArch rassemble une multitude de « cœurs » qui permettent de faire tourner les jeux. Vous pouvez ainsi goûter à tout, depuis l'époque de l'Atari jusqu'à la Nintendo 64 et la PlayStation Portable. La timeline semble s'arrêter là pour le moment, les consoles plus récentes comme la PS2, la GameCube ou la Xbox d'origine nécessitant une puissance et une complexité d'émulation bien supérieures.

La PlayStation originale, un jeu d'enfant pour les appareils Apple

Émuler la PlayStation sur un iPhone ou un iPad est un véritable jeu d'enfant. Les puces Apple Silicon actuelles n'ont aucun mal à faire tourner des classiques comme Rage Racer ou Gran Turismo 2. Les seuls obstacles à surmonter sont :

L'accès à une manette de jeu

La configuration de l'application RetroArch, qui peut s'avérer un peu compliquée sur mobile

Quelques astuces pour profiter pleinement de l'expérience

Si vous transférez vos sauvegardes de jeu depuis votre Mac vers votre appareil iOS via AirDrop, assurez-vous de les décompresser avant. L'application Fichiers d'iOS ne peut pas le faire elle-même. Sans entrer dans les détails techniques, sachez que certains cœurs RetroArch peuvent exécuter les jeux compressés, mais pour les titres PS1 au format .bin/.cue avec une piste audio Red Book, comme Rage Racer, vous n'aurez pas de musique pendant le jeu si vous ne les décompressez pas avant.

Et croyez-moi, un Ridge Racer sans sa bande-son, ce n'est pas vraiment Ridge Racer !

Même Sega Rally Championship tourne comme un charme

Sega Rally Championship sur Sega Saturn, une plateforme réputée plus difficile à émuler que la PS1, fonctionne à merveille grâce au cœur Beetle Saturn. Si je n'ai pas réussi à passer le deuxième point de contrôle sur le circuit Forest, c'est totalement à cause des commandes tactiles, pas de la qualité de l'émulation !

Alors, si vous n'avez pas encore essayé l'émulation sur les appareils Apple, lancez-vous ! Bien sûr, vous pouvez avoir ces jeux sur votre MacBook Air, votre PC gaming ou même votre Steam Deck. Mais avouez qu'il y a quelque chose de magique à pouvoir sortir Sega Rally de sa poche, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Fini l'ennui, place au plaisir de la course !