Rouler à 140 km/h au lieu de 120km/h ne vous fera gagner que quelques secondes et perdre beaucoup d’Euros

Vous pensez que dépasser les limites de vitesse vous fera arriver plus rapidement à destination ? Détrompez-vous ! Une étude récente révèle que le gain de temps en roulant à 140 km/h au lieu de 120 km/h est dérisoire. Découvrez pourquoi la relation entre vitesse et temps n’est pas si évidente que ça.

L’illusion de la vitesse

La plupart des conducteurs ont tendance à croire qu’en appuyant sur l’accélérateur, ils arriveront plus vite à bon port. Cette logique semble imparable : plus on roule vite, moins on perd de temps sur la route. Pourtant, la réalité est tout autre.

Certes, en doublant sa vitesse, on réduit de moitié le temps nécessaire pour parcourir une distance donnée. Par exemple, à 60 km/h, on met 60 secondes pour faire un kilomètre, contre seulement 30 secondes à 120 km/h. Jusqu’ici, tout va bien.

Le piège des excès de vitesse

Les choses se compliquent lorsqu’on dépasse les limites autorisées. En France, la vitesse maximale sur autoroute est fixée à 130 km/h. Pourtant, nombreux sont les automobilistes qui roulent à 140 km/h, voire plus. Mais quel est le réel bénéfice de ces excès de vitesse ?

À 120 km/h, on parcourt un kilomètre en 30 secondes

À 140 km/h, on ne gagne que 4,3 secondes par kilomètre

À 160 km/h, le gain de temps tombe à 3,2 secondes par kilomètre

Autrement dit, en roulant 20 km/h au-dessus de la limite autorisée, vous ne gagnerez que quelques secondes par kilomètre parcouru. Est-ce vraiment worth d’encourir des risques aussi élevés pour si peu ?

La relation contre-intuitive entre vitesse et temps

Ce phénomène s’explique par la relation inverse qui lie la vitesse au temps. Plus on accélère, moins le gain de temps est significatif. Passer de 20 à 40 km/h permet de diviser par deux le temps de trajet, mais au-delà, les bénéfices s’amenuisent.

Un simple calcul permet de s’en rendre compte :

De 40 à 60 km/h : on gagne 30 secondes par kilomètre

De 60 à 80 km/h : on gagne 15 secondes par kilomètre

De 80 à 100 km/h : on gagne 11 secondes par kilomètre

De 100 à 120 km/h : on gagne 6 secondes par kilomètre

De 120 à 140 km/h : on gagne 4,3 secondes par kilomètre

Plus on accélère, moins le gain de temps est important. La relation entre vitesse et temps n’est pas linéaire, mais inversement proportionnelle.

Les dangers de la vitesse excessive

Au-delà du faible gain de temps, rouler trop vite comporte de nombreux risques. Les excès de vitesse sont sanctionnés par des amendes et un retrait de points sur le permis de conduire. Mais surtout, ils mettent en danger la vie du conducteur et des autres usagers de la route.

Selon les chiffres de la Sécurité Routière, la vitesse est impliquée dans un tiers des accidents mortels. Plus on roule vite, moins on a de temps pour réagir en cas d’imprévu. La distance de freinage s’allonge également, rendant plus difficile l’évitement d’un obstacle.

Rouler à vitesse raisonnable, un choix responsable

Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que les excès de vitesse ne valent pas le coup. Gagner quelques secondes ne justifie pas de mettre sa vie et celle des autres en danger. Rouler à une allure raisonnable, c’est faire preuve de responsabilité et de maturité au volant.

Plutôt que de chercher à grappiller du temps en appuyant sur l’accélérateur, mieux vaut anticiper ses trajets et partir suffisamment tôt. En respectant les limitations de vitesse, on contribue à rendre les routes plus sûres pour tous. Et on évite de payer le prix fort pour un gain de temps dérisoire.

La prochaine fois que vous serez tenté de dépasser les 130 km/h sur l’autoroute, rappelez-vous que vous ne gagnerez que quelques secondes par kilomètre. Est-ce vraiment worth de prendre tous ces risques ? À vous de faire le bon choix, celui de la sécurité et de la responsabilité.