Renault réinvente son iconique Twingo en version 100% électrique pour 2026

Le constructeur français Renault s’apprête à dévoiler au Mondial de l’Automobile de Paris un concept-car annonçant le retour de la mythique Twingo. Prévue pour 2026, cette nouvelle génération sera entièrement électrique et s’inspire du design originel qui a fait son succès dans les années 90. Une renaissance attendue qui s’inscrit dans la stratégie rétro-futuriste de la marque au losange.

Un design néo-rétro fidèle à l’esprit Twingo

Le prototype de la future Twingo électrique, qui sera présenté au public du 14 au 20 octobre prochain lors du Mondial de l’Auto de Paris, reprend les codes stylistiques qui ont fait le charme de la première génération lancée en 1992. Les designers de Renault ont réussi le pari de moderniser les lignes tout en conservant l’ADN Twingo.

On retrouve ainsi les fameux phares ronds évoquant des yeux de grenouille, désormais dotés d’une signature lumineuse à LED flottante. L’arrière arbore des feux circulaires et une légère bosse rappelant le hayon de l’originale, tandis que la silhouette générale conserve des proportions atypiques avec un habitacle avancé. Le toit vitré panoramique, élément distinctif de la Twingo, fait son grand retour pour apporter luminosité et sensation d’espace à bord.

Une citadine 100% électrique accessible

Renault a fait le choix audacieux de proposer la nouvelle Twingo uniquement en version électrique. Un pari qui s’inscrit dans la stratégie d’électrification massive de la gamme Renault, mais qui représente également un défi technique et commercial. Les ingénieurs devront en effet optimiser l’intégration de la batterie et de la motorisation électrique tout en préservant l’habitabilité et l’agilité qui ont fait le succès de la Twingo.

Côté tarifs, Renault viserait un prix d’appel autour de 20 000 euros pour rendre cette citadine zéro émission accessible au plus grand nombre. Un positionnement stratégique qui permettrait à la Twingo électrique de s’imposer comme une alternative crédible aux modèles thermiques sur le segment des citadines polyvalentes. La commercialisation est prévue pour 2026, laissant le temps à Renault d’optimiser les coûts de production et l’autonomie de sa future star urbaine.

L’héritage d’un modèle culte

La Twingo originelle, lancée en 1992, a marqué toute une génération par son design atypique et sa polyvalence. Conçue comme une « voiture à vivre », elle a révolutionné le segment des petites citadines avec son habitacle modulable et son look sympathique. Produite à plus de 2,5 millions d’exemplaires sur deux générations, la Twingo est devenue une véritable icône automobile, particulièrement appréciée en France et en Italie.

Le retour aux sources opéré par Renault avec cette nouvelle Twingo électrique s’inscrit dans une tendance « néo-rétro » qui a déjà fait ses preuves avec la renaissance de la Fiat 500 ou de la Mini. La marque au losange capitalise ainsi sur la nostalgie et l’attachement émotionnel des clients pour ses modèles emblématiques, tout en les propulsant dans l’ère de la mobilité électrique.

Une stratégie rétro-futuriste gagnante pour Renault

La résurrection de la Twingo s’inscrit dans un plan plus large de Renault visant à faire revivre ses modèles iconiques en version électrique. Après l’annonce des futures R5 et 4L électriques, la Twingo complète un trio de légendes réinventées qui devraient permettre à Renault de se positionner comme un acteur incontournable de la mobilité électrique urbaine.

Cette stratégie permet à Renault de combiner héritage et innovation, en proposant des véhicules au design familier et rassurant, tout en intégrant les dernières technologies en matière de motorisation électrique et de connectivité. Un moyen efficace de faciliter la transition vers l’électrique pour une clientèle parfois réticente au changement, tout en attirant une nouvelle génération de conducteurs sensibles aux enjeux environnementaux.

Les défis techniques de la Twingo électrique

La transformation de la Twingo en véhicule 100% électrique pose plusieurs défis aux ingénieurs de Renault. L’intégration de la batterie dans un gabarit aussi compact sans compromettre l’habitabilité sera un enjeu majeur. La marque pourrait opter pour une architecture spécifique, avec une batterie plate sous le plancher, afin de préserver l’espace intérieur et le volume de coffre.

L’autre défi concerne l’autonomie, cruciale pour une citadine destinée à un usage quotidien. Renault devra trouver le juste équilibre entre capacité de batterie, poids et coût pour offrir une autonomie suffisante en cycle urbain et périurbain, tout en maintenant un prix attractif. Les progrès constants dans la technologie des batteries laissent espérer une autonomie d’au moins 300 km en cycle WLTP pour cette future Twingo électrique.

Un intérieur repensé pour l’ère numérique

Si l’extérieur de la nouvelle Twingo s’inspire largement du modèle original, l’habitacle devrait faire un bond dans le futur. On peut s’attendre à un cockpit digitalisé avec un grand écran tactile central regroupant l’infodivertissement et les principales commandes du véhicule. Renault pourrait également intégrer des matériaux durables et recyclés pour l’habillage intérieur, en phase avec l’esprit écologique du véhicule.

La modularité, point fort de la Twingo originelle, devrait être conservée voire améliorée. On peut imaginer des sièges coulissants et rabattables permettant de multiples configurations, adaptées aussi bien au transport de passagers que de marchandises. Cette flexibilité serait un atout majeur pour séduire une clientèle urbaine aux besoins variés.

Un enjeu stratégique pour Renault

Le lancement de la nouvelle Twingo électrique en 2026 représente un enjeu crucial pour Renault. Dans un marché automobile en pleine mutation, où l’électrification devient la norme, la marque française doit réussir sa transition vers le zéro émission. La Twingo, par sa popularité et son image positive, pourrait jouer un rôle de catalyseur dans cette transformation.

En proposant une citadine électrique abordable et attractive, Renault vise à démocratiser la mobilité électrique et à conquérir de nouvelles parts de marché. Le succès de cette nouvelle Twingo sera donc observé de près, non seulement par les passionnés d’automobile, mais aussi par l’ensemble de l’industrie, comme baromètre de l’acceptation des véhicules électriques par le grand public.