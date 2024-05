Range Rover : Land Rover délocalise sa production hors du Royaume-Uni, une première en 50 ans

Véritable icône de l’industrie automobile britannique depuis 1970, le Range Rover va connaître un tournant historique. Pour la première fois, le célèbre SUV de luxe sera fabriqué en dehors du Royaume-Uni, sous l’impulsion de Tata, le conglomérat indien propriétaire de Land Rover depuis 2008. Une décision stratégique visant à répondre à la demande croissante du marché indien, où les ventes de Range Rover ont explosé ces derniers mois.

Pune, nouveau berceau des Range Rover

C’est dans la ville de Pune, située dans l’ouest de l’Inde, que les prochains Range Rover sortiront d’usine. Le site de production, géré par Tata depuis 2011, assemble déjà d’autres modèles de la marque. Mais face à l’engouement sans précédent des clients indiens pour le vaisseau amiral de Land Rover, il fallait passer à la vitesse supérieure.

Selon Business Today, les ventes de Range Rover en Inde ont bondi de 160% au cours du dernier exercice fiscal. Pour y répondre, Tata a décidé de lancer la production locale du SUV de luxe :

Début de l’assemblage prévu en juin 2024

Premières livraisons des modèles « made in India » dans la foulée

Lancement du Range Rover Sport indien en août 2024

Une décision stratégique pour conquérir le marché indien

Si ce choix peut surprendre, tant le Range Rover incarne l’excellence automobile britannique, il s’inscrit dans une logique industrielle et commerciale implacable. Avec 1,4 milliard d’habitants, l’Inde représente un marché colossal pour les constructeurs, y compris dans le segment du luxe.

En produisant ses Range Rover sur place, Land Rover pourra :

Réduire ses coûts de production et de logistique

Proposer des délais de livraison plus courts à ses clients indiens

Contourner les lourdes taxes à l’importation qui pèsent sur les véhicules étrangers

Autant d’atouts qui devraient permettre à la marque de conquérir de nouvelles parts de marché, dans un pays où l’appétence pour les produits de luxe ne cesse de croître.

Un tournant historique pour Land Rover

Depuis sa création en 1970, le Range Rover a toujours été assemblé au Royaume-Uni, d’abord à Solihull puis à Halewood. Un ancrage territorial qui faisait partie intégrante de son identité, au même titre que son design intemporel ou ses capacités hors-piste.

En délocalisant une partie de sa production en Inde, Land Rover marque donc une rupture majeure avec son héritage. Mais ce virage stratégique semble inévitable face aux mutations rapides de l’industrie automobile mondiale, de plus en plus mondialisée et tirée par les marchés émergents.

Reste à savoir si cette décision sera payante sur le long terme, et si les clients indiens seront au rendez-vous pour ces Range Rover « made in India ». Une chose est sûre : malgré ce changement de cap, le SUV britannique n’a pas fini de faire rêver les amateurs de luxe et d’aventure aux quatre coins du globe.