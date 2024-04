Quel est le meilleur choix sportif ? Comparatif entre l’Audi S3 2024 et le Volkswagen Golf R

Entre l'Audi S3 2024 et le Volkswagen Golf R, la compétition est féroce. Découvrez quel compact sportif est le meilleur investissement pour un budget de plus de 50 000 euros.

Présentation des modèles

L'Audi S3 2024 et le Volkswagen Golf R sont deux prétendants de poids dans la catégorie des compacts sportifs, offrant tous deux plus de 300 CV de puissance. Bien qu'appartenant à des marques différentes, ces deux modèles partagent de nombreuses caractéristiques techniques et se positionnent comme des choix de prédilection pour les amateurs de performances élevées avec un budget conséquent.

Plus de 300 CV de puissance pour chaque modèle

Budget nécessaire supérieur à 50 000 euros

Des caractéristiques partagées malgré des marques différentes

Dimensions et design

Le nouveau Audi S3 2024, dans sa version Sportback, mesure 4,355 mètres de long et 1,815 mètre de large, avec une hauteur de 1,430 mètre. Le Volkswagen Golf R conserve des dimensions similaires avec une longueur de 4,290 mètres et une largeur de 1,790 mètre, offrant un profil compact mais spacieux, idéal pour une utilisation quotidienne et sportive.

Audi S3 2024 : 4,355 x 1,815 x 1,430 mètres

Volkswagen Golf R : 4,290 x 1,790 x 1,450 mètres

Capacité du coffre

Concernant le volume de chargement, l'Audi S3 propose un coffre de 325 litres, qui peut être étendu à 1,145 litres avec les sièges arrière rabattus. Le Golf R, quant à lui, offre légèrement plus d'espace avec un coffre de 340 litres, extensible jusqu'à 1,200 litres, ce qui peut être un atout pour ceux qui privilégient l'espace de chargement.

Audi S3 : 325 litres, extensible à 1,145 litres

Volkswagen Golf R : 340 litres, extensible à 1,200 litres

Motorisation et performances

L'Audi S3 2024 est équipé d'un moteur 2.0 TFSI turbo de 333 CV et offre un couple de 420 Nm, associé à une boîte S tronic à double embrayage de sept vitesses et à la traction intégrale quattro. Le Golf R devrait conserver son moteur 2.0 TSI de 320 CV ou peut-être atteindre les 333 CV, avec une transmission DSG automatique et la traction intégrale 4Motion.

Moteur Audi S3 : 333 CV, 420 Nm

Potentiel moteur Golf R : 320 à 333 CV

Accélération et vitesse maximale

Le S3 2024 et le Golf R partagent des performances similaires en termes d'accélération, atteignant 100 km/h en environ 4,7 secondes, avec une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h. Cependant, le Golf R 20 Aniversario peut pousser jusqu'à 270 km/h, offrant un petit avantage pour les passionnés de vitesse.

0 à 100 km/h en 4,7 secondes pour les deux modèles

Vitesse maximale de 250 km/h, avec un avantage pour le Golf R 20 Aniversario à 270 km/h

Comparatif des prix

L'Audi S3 2024 est déjà disponible à la vente avec un prix de départ de 65 270 euros pour la version Sportback, tandis que le Golf R n'a pas encore de prix officiel annoncé. Cependant, le modèle précédent était affiché à partir de 59 450 euros, avec des augmentations prévisibles pour les nouvelles versions.

Audi S3 2024 : à partir de 65 270 euros

Prix attendu pour le Golf R : autour de 59 450 euros et plus

En conclusion, que vous choisissiez l'Audi S3 2024 ou le Volkswagen Golf R, les deux modèles offrent des performances impressionnantes et un style de conduite dynamique sur le bitume. Le choix final pourrait dépendre de préférences personnelles en matière de design, d'espace de chargement ou de détails techniques minimes. Ce sont deux options solides dans le segment des compacts sportifs haut de gamme.