Puissance et hybridation : tout sur le V8 révolutionnaire de la prochaine Lamborghini Huracán

La remplaçante de la Lamborghini Huracán sera certes hybride, mais elle n'en sera pas moins féroce pour autant. Le constructeur italien vient de confirmer qu'un V8 ultra-performant sera au cœur du groupe motopropulseur de son prochain bijou.

Plus compact que le V10 qu'il remplace, ce nouveau bloc s'annonce pourtant encore plus puissant. Découvrez tout ce que l'on sait déjà sur ce monstre de technologie qui promet de bousculer le monde des supercars.

Un V8 inédit développé spécifiquement pour la « 634 »

Lamborghini a enfin levé le voile sur le cœur de sa prochaine supercar, connue pour l'instant sous le nom de code « 634 ». Exit le V10 atmosphérique, place à un V8 biturbo de 4.0 litres entièrement nouveau, conçu de A à Z par les ingénieurs de Sant'Agata Bolognese.

Les détails techniques complets de ce bloc restent encore à préciser, mais une caractéristique a d'ores et déjà de quoi faire saliver les passionnés : un régime maximal à 10 000 tr/min. De quoi rassurer ceux qui pourraient s'inquiéter de la perte de deux cylindres !

Une puissance impressionnante dès le lancement

Ce V8 à vilebrequin plat et double suralimentation s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus puissants du marché. Dès ses débuts, il sera capable de délivrer 789 ch et 730 Nm de couple. À titre de comparaison, le V10 de la Huracán dans sa version la plus musclée plafonnait à 631 ch et 565 Nm.

Cette puissance hors du commun ne sera pourtant qu'une partie de l'équation. Comme sur la récente Revuelto, le V8 sera en effet épaulé par un système hybride composé de trois moteurs électriques. Si leur disposition exacte n'a pas encore été précisée, l'un d'eux devrait prendre place entre le V8 et la boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports.

Une cavalerie totale impressionnante en perspective

L'apport de ce système hybride sophistiqué ne sera pas négligeable. Lamborghini annonce en effet un surcroît de puissance de 146 ch et 300 Nm de couple grâce à l'électrification. De quoi porter la puissance combinée de la remplaçante de la Huracán à des sommets vertigineux !

Avec une telle fiche technique, la future supercar au taureau promet des performances ahurissantes. Nul doute qu'elle saura perpétuer l'héritage sportif de la Huracán tout en l'adaptant aux enjeux actuels, avec une approche hybride haute performance.

Rendez-vous d'ici la fin de l'année pour la révélation

Lamborghini devrait officiellement présenter la remplaçante de la Huracán d'ici la fin de l'année 2024. Celle-ci viendra compléter la nouvelle gamme 100% hybride du constructeur italien, aux côtés de la Revuelto et du récent Urus SE.

En attendant d'en savoir plus, les quelques informations distillées par la marque transalpine auront de quoi faire rêver les amateurs de sensations fortes. Avec son V8 survitaminé et sa hybridation performante, la future Lamborghini s'annonce d'ores et déjà comme l'une des supercars les plus excitantes de sa génération. Vivement la révélation officielle pour en prendre plein les yeux et les oreilles !