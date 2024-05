Protéger sa clé de voiture avec de l’aluminium : la méthode ultime pour éviter le vol !

De plus en plus d'automobilistes enveloppent leur clé de voiture dans du papier d'aluminium pour se prémunir contre le vol. Si vous aussi vous avez adopté cette technique, sachez qu'il existe des alternatives tout aussi efficaces et bien plus pratiques. Découvrez lesquelles !

Pourquoi emballer sa clé de voiture dans de l'aluminium ?

Souvenez-vous de l'époque où les clés de voiture étaient de vraies clés, celles qu'on insérait dans une serrure pour ouvrir la portière. C'était certes moins rapide et moins pratique que les clés digitales d'aujourd'hui, mais bien plus sûr !

En effet, les clés des véhicules modernes sont en réalité des puces qui émettent une fréquence électromagnétique, reconnue par la serrure digitale. Cela permet d'ouvrir la voiture à distance ou simplement en s'approchant. Mais c'est aussi une faille de sécurité potentielle.

Avec un dispositif capable d'intercepter le signal émis par la clé digitale, il est théoriquement possible de pirater la serrure et d'ouvrir la voiture. Bien que peu probable (la portée de la clé est limitée à 15-20 mètres), ce risque a poussé de nombreux automobilistes à emballer leur clé dans du papier d'aluminium.

L'aluminium bloque en effet la propagation des ondes électromagnétiques. Mais si c'est efficace, c'est peu pratique au quotidien. Le papier alu est fragile et s'abîme vite. Et emballer/désemballer sa clé à chaque sortie, c'est contraignant !

Quelles alternatives à l'emballage dans du papier alu ?

Pour protéger sa clé de voiture tout en conservant le côté pratique, plusieurs solutions existent :

Récupérer un paquet de café vide (souvent doublé d'aluminium à l'intérieur) et y glisser sa clé

(souvent doublé d'aluminium à l'intérieur) et y glisser sa clé Tapisser un verre ou une boîte de papier d'aluminium pour y ranger sa clé

de papier d'aluminium pour y ranger sa clé Acheter une boîte en aluminium sur mesure (moins de 1€ sur Amazon)

sur mesure (moins de 1€ sur Amazon) Utiliser une pochette ou cage de Faraday (moins de 10€), idéale aussi pour protéger smartphone NFC et cartes bancaires

Autres astuces pour sécuriser sa voiture

En plus de protéger sa clé, d'autres gestes simples permettent de limiter les risques de vol de voiture :

Toujours verrouiller son véhicule , même pour un arrêt express

, même pour un arrêt express Garer sa voiture dans un lieu éclairé et passant la nuit

la nuit Équiper son véhicule d'un système d'alarme ou d'un coupe-circuit antivol

ou d'un Ne pas laisser d' objets de valeur apparents dans l'habitacle

dans l'habitacle Penser à dupliquer ses clés (et ranger la copie dans un endroit sûr !)

Clé de voiture volée ou perdue : que faire ?

Malgré toutes les précautions, un vol ou une perte de clé peut arriver. Si cela vous arrive, voici la marche à suivre :

Faire opposition auprès de son assurance (si vol ou perte inclus dans le contrat) Commander un double de clé auprès de son concessionnaire (sur présentation des papiers du véhicule) Reprogrammer le système d'ouverture/démarrage de la voiture pour invalider l'ancienne clé

En attendant de récupérer le double, pensez à bien protéger votre véhicule contre une intrusion (alarme, canne antivol sur volant…).

Vous l'aurez compris, emballer sa clé de voiture dans du papier d'aluminium est certes efficace contre le vol, mais il existe aujourd'hui des solutions bien plus pratiques pour protéger son véhicule. À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux !

Et n'oubliez pas qu'une clé bien protégée, c'est un véhicule en sécurité. Alors adoptez dès maintenant les bons réflexes, et partez l'esprit tranquille à chaque trajet !