Préparez-vous à être époustouflé par cette préparation extrême de la nouvelle Tesla Model 3 Performance

La dernière création d'Unplugged Performance transforme la nouvelle Tesla Model 3 Performance 2024 en un véritable spectacle de sportivité et de style avec son premier kit de carrosserie en carbone.

Un Tesla encore plus impressionnant

Tout juste présentée, la Tesla Model 3 Performance capte déjà tous les regards. Capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 262 km/h, elle se positionne au sommet de sa catégorie. Équipée de deux moteurs électriques qui délivrent une puissance combinée de 461 kW (626 ch) et d'une traction intégrale, ce modèle promet non seulement efficacité, mais aussi des sensations fortes.

Autonomie jusqu'à 528 kilomètres avec une seule charge

Prix accessible pour une performance haut de gamme : 55 990 euros en France

La touche Unplugged Performance

Pour ceux qui estiment que ce véhicule d'exception mérite encore un supplément d'âme esthétique, Unplugged Performance apporte la solution avec son kit de carrosserie révolutionnaire. Ce kit, nommé Ascension-R, comprend des éléments tels qu'un nouveau splitter avant, des bas de caisse latéraux, et un aileron arrière qui ne se contentent pas d'améliorer l'apparence du véhicule, ils optimisent aussi son aérodynamisme.

Confection en fibre de carbone, légère et résistante, idéale pour l'allègement et l'amélioration aérodynamique

Design qui complète et accentue les lignes sportives du Model 3 Performance

Composants et tarification

Ce kit de carrosserie n'est pas seulement complet, il est aussi modulaire, permettant aux clients de choisir entre l'achat du package aérodynamique complet ou l'acquisition de pièces individuelles selon leurs besoins et leur budget. Voici les prix pour chaque composant :

Appendices aérodynamiques avant :247 euros

Diffuseur arrière : 275 euros

Déflecteurs avant : 369 euros

Ajout arrière : 369 euros

Bas de caisse latéraux : 930 euros

Splitter avant : 1 117 euros

Aileron arrière : 2 520 euros

Le kit complet est proposé à 6 948 euros, offrant une transformation intégrale pour les passionnés désireux de se démarquer sous tous les angles.

Un processus d'installation simplifié

Un aspect notable des produits d'Unplugged Performance est leur facilité d'installation. Les pièces s'ajustent directement sur les panneaux originaux du véhicule, éliminant la nécessité de découpes ou de modifications permanentes, ce qui est idéal pour ceux qui recherchent une personnalisation sans compromettre l'intégrité structurelle de la voiture.

Installation directe sur les panneaux originaux, sans modifications invasives nécessaires

Disponibilité pour les précommandes, avec des livraisons prévues pour le second semestre de l'année

Avec ce nouveau kit de carrosserie, Unplugged Performance ne se contente pas de relever le niveau de personnalisation disponible pour la Tesla Model 3 Performance, mais redéfinit également ce que nous attendons en termes d'esthétique et de fonctionnalité dans un véhicule électrique sportif. Ce n'est pas simplement un nouveau produit sur le marché ; c'est une déclaration de style et de performance qui promet de capturer tous les regards et de dominer les routes.