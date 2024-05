Premières photos exclusives de la Mini Cooper JCW 2025 : héritage et performance au rendez-vous

Les amateurs de sensations fortes, réjouissez-vous ! Mini vient de lâcher une série de photos de sa prochaine Cooper JCW dans une tenue de course, sous une fine couche de camouflage. Si nous avions déjà eu un aperçu de la version électrique de la John Cooper Works, c'est maintenant au tour de la variante à essence de faire parler d'elle. Découvrez en exclusivité ce qui vous attend avec cette nouvelle bombe venue tout droit du royaume de Sa Majesté.

Un design qui fait un clin d'œil au passé

La Mini Cooper JCW aperçue arbore de nombreux éléments stylistiques qui devraient se retrouver sur le modèle de série, dont la présentation officielle est prévue pour cet automne. On note notamment :

Une calandre redessinée, fidèle à l'esprit de la JCW sortante

Des ouïes d'aération latérales à l'avant

Un bouclier arrière retravaillé

L'ensemble adopte les nouvelles formes et l'ambiance minimaliste de la Mini 2025 aperçue dans ses déclinaisons moins sportives. L'arrière, avec ses feux emblématiques, préfigure également ce que l'on retrouvera sur la version de série. Le diffuseur, en revanche, devrait être nettement moins agressif.

Un hommage à l'héritage sportif de Mini

Le camouflage rouge et blanc porté par cette Mini Cooper JCW est un clin d'œil assumé aux livrées utilisées dans les années 1960 par la marque en compétition. On remarque également le logo « 37 », qui commémore la victoire de la Mini Cooper S (portant le numéro 37) au Rallye Monte-Carlo en 1964.

Un bel hommage aux racines sportives de Mini, qui a toujours su conjuguer style et performance avec brio. Nul doute que cette nouvelle JCW saura perpétuer cet héritage avec panache !

Des spécifications encore inconnues, mais prometteuses

Si Mini n'a pas encore dévoilé les caractéristiques techniques de sa nouvelle bête de course, on peut s'attendre à retrouver sous le capot une version actualisée du quatre cylindres 2.0 turbo qui animait la précédente JCW. Exit la boîte manuelle, puisque Mini a tiré un trait sur cette technologie : la Cooper JCW sera donc uniquement proposée en boîte automatique.

Côté habitacle, on devrait retrouver une déclinaison plus sportive de l'intérieur déjà aperçu dans la nouvelle Cooper. De quoi offrir un écrin raffiné et technologique à cette anglaise survitaminée !

Rendez-vous cet automne pour en savoir plus

Mini promet de lever le voile sur tous les détails de sa nouvelle John Cooper Works avant la fin de l'année. D'ici là, ces photos nous offrent un avant-goût alléchant de ce qui nous attend.

Une chose est sûre : même à l'heure de l'électrification, Mini n'a pas dit son dernier mot en matière de performance à l'ancienne. La John Cooper Works à essence promet de perpétuer la tradition des Mini survoltées, pour le plus grand plaisir des puristes.

Alors, prêt à succomber au charme « so British » de cette nouvelle Mini Cooper JCW ? Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir si elle tient toutes ses promesses !