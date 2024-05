Pourquoi un génie de l’électrique construit une hypercar à moteur V-16 chez Bugatti

Mate Rimac, connu pour ses supercars électriques comme la Nevera, estime qu'une voiture électrique serait trop « mainstream » pour Bugatti.

Le choix audacieux d'un moteur v-16

Lorsque Mate Rimac a été nommé PDG de Bugatti Rimac en novembre 2021, beaucoup s'attendaient à ce qu'il introduise un successeur électrique à la Chiron, l'hypercar à quatre roues motrices de 273 mph propulsée par un moteur W-16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs, développant 1578 chevaux dans sa version la plus extrême. Rimac, après tout, est le créateur de la voiture électrique la plus rapide au monde, la Rimac Nevera EV de 1914 chevaux. Cependant, comme il l'a confirmé lors du Sommet « Future of the Car » du Financial Times en 2024 à Londres, le remplacement de la Chiron ne sera pas une voiture électrique.

Au lieu de cela, la première Bugatti développée sous sa direction aura un groupe motopropulseur hybride avancé centré autour d'un tout nouveau moteur V-16 atmosphérique.

Pourquoi pas une ev?

Lorsqu'il a été nommé à la tête de Bugatti, le plan initial était de créer un SUV coupé électrique, une idée facilitée par l'expérience de Rimac avec la Nevera. Pourtant, Rimac a jugé que ce choix serait inapproprié pour la marque Bugatti. « Avant que je n'arrive chez Bugatti, le plan d'affaires était de faire un SUV coupé électrique. Cela aurait été la solution la plus facile pour nous car nous avions la Nevera, et il aurait été très facile de transformer cela en une Bugatti convaincante. Mais j'ai pensé que ce serait une erreur pour la marque. Je voulais développer une nouvelle voiture. Heureusement, j'ai gagné cet argument il y a trois ans, quand l'électrification était encore très en vogue. Ce n'est plus le cas. »

Une différenciation nécessaire

Selon Rimac, l'électrification devenant courante, les clients haut de gamme cherchent à se différencier. Il compare cette situation aux montres : « Une Apple Watch peut tout faire mieux qu'une montre mécanique, et faire plus. Mais personne ne paiera 200 000 $ pour une Apple Watch. Les gens veulent l'artisanat mécanique. »

Rimac note qu'il existe un marché pour la Nevera, ayant déjà livré 140 voitures sur un total prévu de 150. Cependant, il admet que vendre une Bugatti serait plus facile que de vendre une Nevera électrique. « Si nous faisions la nouvelle Bugatti en tant que véhicule électrique, nous en vendrions plus à cause de la marque, mais pas autant que nous en vendrons avec le nouveau V-16. »

Le défi du développement d'un moteur à combustion interne

Développer une voiture avec un moteur à combustion interne a posé des défis inattendus pour Rimac : « Il y avait des composants dont j'ignorais même l'existence ! La nouvelle Bugatti n'est pas une voiture électrique, mais ce n'est pas non plus une voiture à combustion. C'est comme en Formule 1 : elle a une unité de puissance hybride dans laquelle le moteur à combustion et le moteur électrique travaillent ensemble. Mais je voulais que le moteur à combustion soit aussi émotionnel que possible. »

La puissance pourrait être obtenue avec un V-8 très suralimenté, mais le moteur de la Bugatti doit être spécial.

Le groupe motopropulseur d'une Bugatti ne peut pas être quelque chose que les autres possèdent.

Une plateforme entièrement nouvelle

Rimac précise que le successeur de la Chiron est complètement nouveau, ne partageant aucune pièce avec la Chiron ou la Nevera. « Nous construisons actuellement la Bolide, qui est la voiture de course, et la Mistral, qui est la voiture décapotable basée sur la plateforme W-16. Le successeur de la Chiron est entièrement nouveau ; il n'y a pas une seule pièce de la Chiron ou de la Nevera. »

Une approche de haute précision

Le design extérieur sera une évolution de la Chiron, mais l'intérieur et les éléments techniques atteindront un niveau supérieur. Rimac compare cette approche à l'horlogerie : « Même avec des montres qui n'ont pas de dos transparent, vous savez que tout est beau à l'intérieur parce que c'est fait avec précision et de bonne qualité, même si vous ne le voyez pas. Et c'est ce que je voulais faire avec la nouvelle Bugatti. Tout ce que nous faisons, chaque petite pièce, même si vous ne la voyez pas, est réalisée au plus haut niveau. »

Avec cette nouvelle direction, Mate Rimac continue de réinventer la marque Bugatti, en combinant l'innovation technologique et l'artisanat traditionnel pour créer une hypercar unique en son genre.