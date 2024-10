Porsche 99X Electric Gen3 Evo : le bolide de Formule E des champions

Porsche se prépare à défendre son titre de champion lors de la saison 2025 de Formule E avec un nouveau monoplaza : le 99X Electric Gen3 Evo. Ce modèle présente des changements significatifs par rapport à son prédécesseur, tant sur le plan esthétique que technique, et promet d’offrir des performances exceptionnelles avec jusqu’à 476 chevaux en mode « attaque ».

Un début de saison très attendu

La prochaine saison de Formule E approche rapidement, avec une première course prévue le 11 janvier à Mexico. Les écuries commencent à dévoiler leurs nouveaux modèles de compétition, et l’une des équipes à suivre de près est Porsche. Après avoir remporté le championnat les deux dernières années, le constructeur allemand revient sur la piste avec une nouvelle version de son véhicule électrique de course.

Le Porsche 99X Electric Gen3 Evo représente l’évolution de leur monoplaza entièrement électrique pour la sixième saison de l’équipe en Formule E. Ce modèle a bénéficié d’une mise à jour importante introduite par le championnat, qui sera appliquée à tous les véhicules participant à la compétition.

Des performances accrues avec la traction intégrale

La grande nouveauté de la saison 2025 est l’introduction de la traction intégrale, qui pourra être activée lors des qualifications, des départs de course et en « Attack Mode ». Cette innovation permettra au Porsche 99X Electric Gen3 Evo d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement deux secondes environ, un bond de performance impressionnant.

Le nouveau modèle bénéficie également d’une révision de l’aérodynamisme, avec un aileron avant modifié pour offrir une stabilité accrue, ainsi que des ajustements au niveau du revêtement arrière de l’arc de sécurité et devant les roues arrière. Ces améliorations visent à maximiser l’efficacité sur les circuits urbains exigeants de la Formule E.

Des pneus et un design renouvelés

L’équipementier Hankook fournit à nouveau les pneus pour cette saison, mais ils ont été mis à jour pour offrir plus de durabilité et d’adhérence sur les circuits. Ces changements s’inscrivent dans l’objectif d’améliorer la performance globale du véhicule.

Sur le plan esthétique, le Porsche 99X Electric Gen3 Evo se distingue par un nouveau schéma de couleurs audacieux. Exit le trio noir, blanc et rouge des saisons précédentes, Porsche adopte désormais les teintes Purple Sky et Vert Shade métallisés, un choix inspiré par la présentation du Taycan Turbo GT plus tôt cette année. Ces couleurs donnent au monoplaza une allure moderne et agressive, parfaitement en phase avec son esprit de compétition.

Porsche : le champion incontesté de la Formule E

Le Porsche 99X Electric a été l’outil de victoire des deux derniers champions du monde de Formule E. Jake Dennis a remporté le championnat lors de la saison 2022/2023 avec l’écurie cliente Andretti Formula E, équipée du monoplaza Porsche, tandis que Pascal Wehrlein a décroché le titre cette année avec l’équipe officielle.

Pour la troisième saison consécutive, Porsche aligne une équipe redoutable, composée de Pascal Wehrlein et António Félix da Costa. Ce duo s’est imposé comme l’un des plus forts de la grille, offrant à Porsche un subtile championnat par équipes l’année dernière, échouant de peu au titre lors de la dernière manche à Londres. Leur synergie et leurs compétences les placent parmi les favoris pour la saison à venir.

Tests de pré-saison et calendrier de 2025

Wehrlein et Da Costa seront de retour sur la piste pour les tests de pré-saison qui auront lieu à Valence, du 4 au 7 novembre. Ces essais offriront une première occasion d’évaluer le potentiel du Porsche 99X Electric Gen3 Evo en conditions réelles de compétition.

Le calendrier 2025 de la Formule E comptera 15 courses, réparties dans 9 villes à travers le monde. Parmi les lieux les plus attendus figurent Miami, Londres, Mexico, Shanghaï, Jakarta, Berlin et Monaco. Ce championnat mondial promet d’être l’un des plus passionnants à ce jour, avec de nombreux défis pour les pilotes et les équipes.

Une technologie de pointe pour un sport en pleine expansion

Avec l’introduction de la traction intégrale et des améliorations techniques, le Porsche 99X Electric Gen3 Evo continue de repousser les limites de la technologie des véhicules électriques. Ces innovations reflètent l’engagement de Porsche à rester à la pointe de la compétition, tout en mettant en avant l’importance de la recherche dans le domaine des sports automobiles électriques.

Porsche, prêt pour un nouveau défi en Formule E

La saison 2025 de Formule E s’annonce palpitante pour Porsche, qui compte bien défendre son titre avec son nouveau 99X Electric Gen3 Evo. Le mélange d’innovations techniques, de performance améliorée et de design audacieux promet de faire de ce monoplaza l’un des plus compétitifs de la grille. Alors que les préparatifs battent leur plein, tous les regards sont tournés vers cette nouvelle machine, prête à conquérir à nouveau les circuits du monde entier.