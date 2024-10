Polestar 4 : le SUV coupé électrique qui révolutionne le segment avec son design audacieux

Polestar, la marque suédoise spécialisée dans les véhicules électriques haut de gamme, dévoile son nouveau SUV coupé 100% électrique. La Polestar 4, attendue sur le marché français fin 2024, se distingue par son design avant-gardiste et ses performances impressionnantes. Un modèle qui promet de bousculer les codes du segment des SUV électriques premium.

Un design révolutionnaire qui bouscule les codes

La Polestar 4 se démarque immédiatement par son design audacieux et épuré, directement inspiré du concept Precept présenté en 2020. La ligne de toit plongeante et les proportions athlétiques lui confèrent une allure dynamique, à mi-chemin entre un SUV et une berline sportive. Avec une longueur de 4,84 mètres et une hauteur de 1,54 mètre, la Polestar 4 se positionne entre la berline Polestar 2 et le grand SUV Polestar 3.

L’élément le plus surprenant de ce nouveau modèle est sans conteste l’absence de lunette arrière. Une décision audacieuse qui permet d’optimiser l’aérodynamisme et l’espace intérieur, mais qui soulève des questions sur la visibilité. Pour pallier ce manque, Polestar a intégré une caméra haute définition sur le toit, retransmettant l’image sur un écran servant de rétroviseur intérieur numérique.

Une architecture électrique de pointe

La Polestar 4 repose sur la plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) développée par le groupe Geely, propriétaire de la marque. Cette architecture modulaire est spécifiquement conçue pour les véhicules électriques et permet d’optimiser l’espace intérieur tout en offrant d’excellentes performances.

Deux versions seront proposées au lancement :

Une version propulsion de 268 ch avec un seul moteur électrique

avec un seul moteur électrique Une version transmission intégrale de 536 ch avec deux moteurs électriques

La batterie, d’une capacité utile de 94 kWh, devrait offrir une autonomie supérieure à 480 km selon le cycle WLTP pour la version propulsion. La recharge rapide en courant continu est possible jusqu’à 200 kW, permettant de récupérer 80% de la batterie en moins de 30 minutes.

Des performances dignes d’une sportive

Polestar annonce des performances impressionnantes pour son nouveau SUV coupé. La version à transmission intégrale serait capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes, ce qui en ferait le modèle le plus rapide de la gamme Polestar. Une prouesse rendue possible par la puissance combinée de 536 ch et le couple instantané des moteurs électriques.

Pour les amateurs de conduite sportive, un pack Performance sera proposé en option. Il comprendra des freins Brembo à 4 pistons, des jantes de 22 pouces et un réglage spécifique du châssis. Des éléments esthétiques distinctifs comme des étriers de frein dorés et des ceintures de sécurité assorties complèteront l’ensemble.

Un intérieur high-tech et luxueux

L’habitacle de la Polestar 4 se veut à la fois minimaliste et technologique. L’absence de montant central et le toit panoramique en verre créent une sensation d’espace et de luminosité exceptionnelle. Les passagers arrière bénéficient d’un confort optimal avec des sièges inclinables et une vue imprenable sur le ciel.

Le poste de conduite est dominé par un écran tactile central de 39,1 cm (15,4 pouces) fonctionnant sous Android Automotive OS. Un combiné d’instruments numérique de 26 cm (10,2 pouces) et un affichage tête haute complètent l’équipement. Le système audio Harman Kardon de 1 400 watts avec 12 haut-parleurs promet une expérience sonore immersive.

Une approche éco-responsable

Fidèle à ses engagements en matière de développement durable, Polestar a porté une attention particulière à l’empreinte environnementale de son nouveau modèle. L’utilisation de matériaux recyclés est généralisée dans l’habitacle : tissus en polyester recyclé, moquettes fabriquées à partir de filets de pêche récupérés, panneaux de portes allégés pour réduire l’utilisation de plastique.

La marque s’engage également sur la transparence de sa chaîne d’approvisionnement et fournit une analyse complète du cycle de vie du véhicule. Pour les clients optant pour des sièges en cuir, Polestar assure que celui-ci provient d’élevages respectueux du bien-être animal.

Un lancement stratégique pour Polestar

La Polestar 4 jouera un rôle clé dans la stratégie de croissance de la marque suédoise. Son positionnement entre la Polestar 2 et la Polestar 3 lui permet de s’attaquer au segment très disputé des SUV coupés électriques premium. Avec un prix de base estimé à environ 60 000 euros, elle se positionne comme une alternative séduisante aux modèles allemands établis.

La production débutera en novembre 2023 dans l’usine Geely de Hangzhou Bay en Chine. Les premiers exemplaires arriveront sur le marché français au second semestre 2024. Polestar vise une montée en puissance progressive de ses ventes, avec l’objectif ambitieux d’atteindre 290 000 véhicules vendus par an à l’horizon 2025.

Un pari audacieux qui pourrait payer

Avec la Polestar 4, la marque suédoise prend des risques en proposant un design radical et des choix techniques audacieux comme l’absence de lunette arrière. Cette approche novatrice pourrait séduire une clientèle en quête d’originalité et de technologie de pointe. Cependant, il reste à voir comment les acheteurs potentiels réagiront à ces partis pris inhabituels, notamment en termes de visibilité et d’ergonomie au quotidien.

La Polestar 4 s’inscrit dans une gamme en pleine expansion, avec l’arrivée prochaine de la berline sportive Polestar 5 et du roadster Polestar 6. Ces modèles permettront à la marque de couvrir un large spectre du marché premium électrique et de s’affirmer comme un acteur incontournable de la mobilité zéro émission haut de gamme.