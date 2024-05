Plongez dans les coulisses du film F1 de Brad Pitt : 300 millions de dollars et des scènes époustouflantes

La nouvelle superproduction hollywoodienne sur la Formule 1, portée par la star Brad Pitt, fait sensation avant même sa sortie. Avec un budget estimé à plus de 300 millions de dollars, ce long-métrage se hisse parmi les films les plus chers de l’histoire du cinéma. Découvrez les coulisses de ce projet titanesque qui promet de faire vrombir les moteurs sur grand écran.

Un casting cinq étoiles pour une production d’exception

Brad Pitt, acteur oscarisé et passionné de sports mécaniques, endosse le rôle principal de ce film très attendu. Il incarnera un pilote chevronné, sorti de sa retraite pour devenir le mentor d’un jeune espoir de la F1. Aux commandes de ce projet ambitieux, on retrouve le réalisateur Joseph Kosinski, auréol du succès retentissant de Top Gun : Maverick.

Apple, le géant technologique, s’est associé à cette production pour lui offrir les moyens de ses ambitions. Avec un budget dépassant les 300 millions de dollars, ce film sur la F1 se positionne comme l’un des plus onéreux de tous les temps, aux côtés de mastodontes tels que Avengers : Endgame ou Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence.

Des bolides rugissants et des cascades époustouflantes

Pour garantir un réalisme saisissant, Brad Pitt a tenu à prendre lui-même le volant d’une monoplace. Si le véhicule utilisé n’était pas une Formule 1 à proprement parler, mais plutôt une F2 modifiée, l’expérience n’en demeure pas moins exceptionnelle. Les acteurs ont dû suivre une formation spécifique et bénéficier d’assurances adaptées pour pouvoir piloter ces bolides à plus de 300 km/h.

Les scènes de courses promettent d’être à couper le souffle, avec des prises de vues au cœur de l’action. Les spectateurs seront plongés dans l’univers palpitant de la F1, avec son lot de dépassements audacieux, de freinages tardifs et de stratégies d’équipe. Les amateurs de sensations fortes seront servis !

Un tournage marqué par des défis de taille

Le tournage, débuté en juillet 2023, a dû faire face à des obstacles imprévus. Quelques jours seulement après le début de la production, la grève historique du syndicat des acteurs SAG-AFTRA a paralysé Hollywood pendant 118 jours. Un coup dur pour l’équipe du film, car dans l’industrie cinématographique, les retards se traduisent souvent par des surcoûts substantiels.

Malgré ces embûches, Brad Pitt et son équipe ont pu tourner des scènes spectaculaires lors de véritables week-ends de Grand Prix. Les circuits mythiques de Silverstone et de Las Vegas ont servi de décors grandioses pour immortaliser les prouesses des monoplaces. Les fans de F1 auront sans doute reconnu l’écurie fictive Apex, créée spécialement pour les besoins du film.

Brad Pitt's new F1 movie budget has reportedly surpassed $300 million, potentially making it one of the most expensive films ever made 💰🎬 pic.twitter.com/eNL4QFkSjI — ESPN F1 (@ESPNF1) May 11, 2024

Un pari audacieux pour conquérir le box-office

Avec un budget pharaonique de 300 millions de dollars, le film devra réaliser des performances exceptionnelles au box-office pour être rentable. Selon les standards hollywoodiens, un long-métrage doit généralement doubler son budget pour être considéré comme un succès commercial. Ainsi, le film de Brad Pitt sur la F1 devra engranger plus de 600 millions de dollars de recettes pour éviter l’étiquette de flop.

Un défi de taille, même pour une star du calibre de Brad Pitt. Son meilleur résultat en salles remonte à 2013 avec World War Z, qui avait récolté 540,4 millions de dollars dans le monde. Mais le film sur la F1 bénéficiera d’un atout de poids : sa diffusion sur la plateforme de streaming Apple TV+. Cette double exposition, en salles et en ligne, pourrait contribuer à amortir les coûts de production et à élargir son audience.

Les secrets des voitures de course dévoilés

Au-delà des scènes d’action spectaculaires, le film promet d’offrir un regard inédit sur les coulisses de la Formule 1. Les spectateurs découvriront :

Les prouesses technologiques des monoplaces, véritables concentrés d’innovation

La préparation physique et mentale intense des pilotes, soumis à des forces g extrêmes

Les enjeux stratégiques des écuries, où chaque décision peut faire la différence entre la victoire et la défaite

Brad Pitt, en véritable passionné de sports mécaniques, a tenu à rendre hommage à cet univers fascinant. Les fans de Formule 1 trouveront sans doute dans ce film un écho à leur propre passion, tandis que les néophytes seront happés par cet univers où l’adrénaline règne en maître.

Une date de sortie très attendue

Malgré les retards engendrés par la grève à Hollywood, l’équipe du film sur la F1 reste confiante quant à sa date de sortie. Les fans de Brad Pitt et les amateurs de sports mécaniques trépignent d’impatience à l’idée de découvrir cette superproduction sur grand écran. Les premières images dévoilées, tournées à Silverstone et à Las Vegas, laissent présager un spectacle intense et immersif.

Apple, coproducteur du film, mise gros sur ce projet ambitieux. La firme à la pomme espère attirer de nouveaux abonnés sur sa plateforme Apple TV+ grâce à cette exclusivité. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante, tant l’engouement autour de ce film ne cesse de croître.

Les fans de Formule 1 espèrent que ce long-métrage offrira une représentation fidèle et passionnante de leur sport favori. Avec un budget aussi colossal et un casting de rêve, le film sur la F1 de Brad Pitt a tous les atouts pour devenir un nouveau classique du cinéma d’action. Rendez-vous dans les salles obscures pour vibrer au rythme des moteurs rugissants et des exploits de pilotes hors du commun. La course à l’oscar est lancée !