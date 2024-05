Plongée dans l’univers des hypercars électriques Pininfarina, dignes de Batman !

Ce n'est pas dans une ruelle sombre de Gotham, mais bien sur l'asphalte ciselé que s'exposent les nouvelles hypercars électriques d'Automobili Pininfarina, inspirées de l'univers de Batman. Laissez-vous entraîner dans un monde où le luxe et la puissance ne connaissent aucune limite.

Découverte des merveilles électriques signées Pininfarina

Qui mieux que Batman, l'homme chauve-souris au double visage de justicier et de playboy milliardaire, pour incarner la perfection des nouvelles automobiles dessinées par Automobili Pininfarina? L'alliance parfaite entre l'esthétisme futuriste et l'efficacité technologique a donné vie à des hypercars qui révolutionnent l'asphalte.

Quatre modèles d'exception, produits en édition très limitée, sont prêts à conquérir le cœur des plus fervents amateurs d'automobiles de prestige.

Le Battista : une renaissance électrifiante

Renaissance de la marque en 2018

Un premier modèle époustouflant : le Battista GT hyper, avec ses 1 877 chevaux

Les variantes exclusives : Battista Anniversario et Edizione, hommage au premier champion de Formule 1, Nino Farina

Le Reversario, un modèle qui défie les chiffres avec une accélération de 0 à 100 km/h en 1,79 secondes

Tout droit sorties des pages d'une bande-dessinée, les créations d'Automobili Pininfarina sont des œuvres d'art dotées d'une âme électrique, sculptées pour le bitume.

B95 Barchetta, la quintessence du luxe électrique

La B95 Barchetta, le bijou le plus cher de la planète en matière de véhicule électrique (BEV), marque l'apogée de la rencontre entre innovation technologique et artisanat de luxe. Capture d'essence mécanique et fluide : c'est le rêve de tout connaisseur réincarné dans le châssis d'une hypercar.

Des BEVs à la hauteur de Bruce Wayne

La collaboration avec Wayne Enterprises et les cerveaux de DC Comics et Warner Brothers a permis de donner vie à quatre interprétations uniques des modèles Battista et B95, incarnant l'aura de Bruce Wayne lui-même.

Motorisation électrique avec une batterie lithium-ion de 120 kWh et quatre moteurs offrant 1 900 chevaux

Des éléments de design uniques conférant un cachet « Batman »

Des améliorations novatrices comme les ailerons de requin pour une meilleure aérodynamique

L'esthétique du chevalier noir

Automobili Pininfarina a tissé des éléments sombres à travers ses deux versions du Battista et de la Barchetta. L'intérieur luxueux fait la part belle aux matériaux de première qualité, tels que le cuir et l'Alcantara noirs, rehaussés de piqûres contrastantes dorées et noires.

L'extérieur n'est pas en reste avec des teintes telles que le Noir Profondo et des finitions céramiques polies, renforçant l'aspect féroce et élégant de ces véhicules d'exception.

Une édition « Gotham », reflet d'un Bruce Wayne domestiqué

A l'inverse des versions « Dark Knight », les « Gotham » s'habillent d'une peinture Argento Vittorio pour refléter le côté plus doux et civil de Bruce Wayne. L'habitacle est habillé de cuir tan, de coutures spécifiques et de finitions méticuleuses.

L'exclusivité au prix de l'exceptionnel

La politique de production limitée souligne l'exclusivité et la demande très ciblée de ces hypercars. L'accessibilité est exclusivement réservée à une clientèle aux moyens rappelant ceux de Bruce Wayne.

Voici un aperçu des tarifs qui défient l'imaginaire :

Battista Dark Knight: 3 400 000 €

Battista Gotham: 3 400 000 €

B95 Dark Knight: 4 900 000 €

B95 Gotham: 4 900 000 €

Entrez dans la vision de Automobili Pininfarina où chaque détail est une promesse d'excellence, chaque courbe une ode à l'innovation, chaque instant passé à bord un fragment d'éternité.

À l'image de la légende de Gotham, ces hypercars ne sont pas de simples machines : ce sont des symboles, des icônes, des rêves figés dans le métal et l'énergie, prêts à se matérialiser sur les voies du monde entier. L'avenir de l'excellence automobile est déjà en marche, et il porte un masque, celui du luxe, de la performance et de la passion.