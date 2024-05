Pininfarina Classiche, le nouveau label qui authentifie les voitures classiques du célèbre carrossier italien

Les voitures de collection n’échappent pas aux contrefaçons et aux restaurations douteuses. Pour garantir l’authenticité de ses créations les plus emblématiques, le studio de design Pininfarina lance son propre programme de certification : Pininfarina Classiche. Des modestes roadsters Fiat aux prestigieux coupés Ferrari, tous les modèles dessinés ou produits par le maître italien y seront éligibles.

Un patrimoine automobile unique à préserver

Fondé en 1930 par Battista « Pinin » Farina, le studio Pininfarina a signé certaines des plus belles voitures de l’histoire de l’automobile. De l’Alfa Romeo Duetto à la Ferrari Testarossa en passant par les Peugeot 404 et 504 Coupé, son coup de crayon inimitable a marqué de son empreinte les années 1950 à 1990.

Mais avec le temps, ces joyaux de l’automobile italienne sont devenus des proies de choix pour les falsificateurs et autres « restaurateurs » peu scrupuleux. Pour protéger ce patrimoine unique et rassurer les collectionneurs, Pininfarina a décidé de créer son propre label d’authentification : Pininfarina Classiche.

Deux ans de travail pour bâtir une base de données exhaustive

Mettre sur pied ce programme de certification n’a pas été une mince affaire. Les équipes de Pininfarina ont dû plonger dans les archives du studio pour recenser l’ensemble des modèles dessinés et/ou fabriqués au fil des décennies. Un travail de fourmi qui aura nécessité :

Deux années d’inventaire et de catalogage des documents et matériaux d’époque

Le développement d’un logiciel dédié pour gérer cette gigantesque base de données

La collaboration du département d’histoire de l’université de Turin pour valider les sources

Grâce à ce travail titanesque, Pininfarina Classiche est désormais en mesure d’émettre des certificats d’authenticité détaillant les spécifications de production de chaque véhicule : numéro de châssis, code modèle, couleurs et finitions, date de sortie d’usine, marché de destination, etc.

Une certification par étapes, des roadsters aux supercars

Dans un premier temps, Pininfarina Classiche proposera des certificats pour une sélection de modèles emblématiques :

Alfa Romeo Spider « Duetto » (1966-1993)

Fiat 124 Spider (1966-1982)

Pininfarina Spider Europa et Volumex (1982-1985)

Mais très vite, le programme sera étendu à de nombreuses autres marques et modèles, des plus abordables au plus exclusifs. Ferrari, Maserati, Peugeot, Lancia… Tous les classiques signés Pininfarina y auront droit, sans distinction d’époque ou de prestige. Une manière pour le studio de valoriser l’ensemble de son héritage.

Mode d’emploi et tarifs

Pour faire certifier leur véhicule, les propriétaires devront envoyer un email à l’adresse dédiée : classic@pininfarina.it. Après vérification des informations communiquées, Pininfarina émettra un certificat officiel reprenant les spécifications d’origine.

Côté tarifs, comptez :

500€ TTC pour les modèles antérieurs à 1975

400€ TTC pour les modèles produits entre 1975 et 1980

300€ TTC pour les modèles postérieurs à 1980

Avec Pininfarina Classiche, c’est tout un pan du patrimoine automobile italien qui bénéficie d’une nouvelle protection. De quoi rassurer les collectionneurs et valoriser ces joyaux de la dolce vita, qu’ils portent le cavallino Ferrari ou l’humble écusson Fiat. Un signe fort de l’attachement de Pininfarina à toutes ses créations, des plus modestes aux plus inaccessibles.