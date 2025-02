Opel Astra vs Seat León : le match des compactes hybrides rechargeables abordables

Le duel des compactes hybrides rechargeables accessibles

Le segment des voitures compactes reste l’une des alternatives privilégiées face à la déferlante des SUV sur le marché français. Parmi les modèles phares de cette catégorie, l’Opel Astra et la Seat León se distinguent par leurs versions hybrides rechargeables particulièrement intéressantes. Ces deux rivales historiques proposent désormais des motorisations PHEV qui leur permettent d’arborer la vignette Crit’Air 1, tout en restant financièrement accessibles.

Un design qui ne fait pas dans la demi-mesure

La Seat León adopte des lignes plus fluides et musclées que sa devancière, abandonnant le style anguleux qui la caractérisait auparavant. L’Opel Astra, fidèle à l’ADN stylistique de la marque, arbore une face avant distinctive avec sa calandre Vizor et ses feux LED en forme de ‘L’ horizontal. Les deux modèles affichent une personnalité marquée qui les démarque dans le segment.

Des mensurations quasi identiques

L’Astra mesure 4,374 mètres de long pour 1,860 mètre de large et 1,470 mètre de haut. La León affiche des dimensions très proches avec 4,368 mètres de long, 1,799 mètre de large et 1,456 mètre de haut. Pour le coffre, l’allemande prend l’avantage avec 422 litres contre 380 litres pour l’espagnole. Les versions break sont également disponibles, offrant respectivement 597 litres pour l’Astra Sports Tourer et 620 litres pour la León break.

La bataille des motorisations hybrides

La León e-Hybrid combine un moteur essence 1.5 de 150 ch à un bloc électrique de 116 ch, pour une puissance cumulée de 204 ch. Sa batterie de 25,7 kWh lui confère une autonomie électrique impressionnante de 131 km. L’Astra propose deux versions hybrides rechargeables : 180 ch et 224 ch, équipées d’une batterie de 12,4 kWh permettant respectivement 66 km et 63 km d’autonomie en mode électrique.

Le match des prix

Sur le marché français, la Seat León hybride rechargeable s’affiche à partir de 33 640 euros, tandis que l’Opel Astra PHEV démarre à 36 400 euros. Un écart de prix significatif qui joue en faveur de l’espagnole.

Notre verdict

La Seat León prend l’avantage grâce à son prix plus attractif et son efficience remarquable. Sa grande autonomie électrique la rend particulièrement adaptée à un usage quotidien, permettant de rouler majoritairement en mode zéro émission. L’Opel Astra se distingue par sa polyvalence et propose deux niveaux de puissance, mais sa batterie plus modeste limite son rayon d’action en mode électrique. Pour un usage urbain et périurbain, la León apparaît comme le choix le plus pertinent.