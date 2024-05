On pouvait avoir tout l’argent du monde mais il était impossible de changer les roues de la Ferrari Enzo. Jusqu’à maintenant

Présentée en 2002, la Ferrari Enzo est l'une des supercars les plus emblématiques de la marque au cheval cabré. Mais jusqu'à récemment, trouver des pneus aux dimensions d'origine relevait du défi. Pirelli a décidé de remédier à ce problème en relançant une production limitée de gommes spécifiques pour ce modèle d'exception.

La Ferrari Enzo, digne héritière d'une lignée prestigieuse

Au début des années 2000, Ferrari dévoilait sa nouvelle bombe : la Ferrari Enzo. Rendant hommage au fondateur de la marque, elle venait poursuivre une saga de supercars en série limitée, initiée par la 288 GTO et suivie par les F40 et F50.

Avec seulement 400 exemplaires produits entre 2002 et 2004, et un prix de départ dépassant le million d'euros, l'Enzo se distinguait par son spectaculaire V12 6.0 de 660 ch, sa boîte séquentielle à double embrayage (une première chez Ferrari) et son look à couper le souffle.

Le casse-tête des pneumatiques d'origine

Mais les heureux propriétaires d'une Ferrari Enzo désireux d'exploiter pleinement son potentiel se heurtaient à un problème de taille : l'impossibilité de trouver des pneus aux dimensions d'origine. Chaussée de rares 245/35ZR19 à l'avant et 345/35ZR19 à l'arrière, l'Enzo était condamnée à rester au garage.

Car si l'argent peut (presque) tout acheter, les pneus pour Ferrari Enzo faisaient figure d'exception. Du moins jusqu'à ce que Pirelli décide de ressusciter ces montes spécifiques dans le cadre de sa gamme Pirelli Collezione.

Les Pirelli Collezione, des gommes exclusives pour supercars d'exception

Développés en collaboration avec la division « Classiche » de Ferrari, les pneus Pirelli Collezione allient l'esthétique d'antan aux dernières avancées technologiques de la marque italienne. Outre l'Enzo, les Ferrari 288 GTO, F40 et F50 ont également bénéficié de ces montes sur-mesure ces dernières années.

Dans le cas de l'Enzo, il s'agit de Pirelli P Zero Corsa System qui, bien que visuellement proches des pneus d'origine, n'en demeurent pas moins différents. Car à sa sortie, la supercar italienne était chaussée de Bridgestone Potenza RE050A Scuderia, le manufacturier japonais étant alors partenaire de Ferrari en Formule 1.

Rouler ou collectionner, il faut choisir

Grâce à Pirelli, les propriétaires d'une Ferrari Enzo peuvent à nouveau exploiter tout le potentiel de son fantastique V12 atmosphérique. Mais ceux qui voient leur bolide comme un investissement préfèreront sans doute conserver les Bridgestone d'origine, à l'image de Fernando Alonso qui a revendu son exemplaire pour plus de 5 millions d'euros.

Alors, rouler ou collectionner ? Une question que peu d'entre nous auront la chance de se poser au volant d'une Ferrari Enzo. Mais qu'importe, l'essentiel est que cette icône automobile puisse continuer à faire rêver et vrombir, que ce soit sur route ou derrière une vitrine. Parce qu'une Ferrari, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une œuvre d'art mécanique, un concentré de passion et de savoir-faire à l'italienne. Bref, un mythe sur quatre roues.