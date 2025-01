Omoda et Jaecoo déploient une offensive commerciale massive sur le marché français

Le constructeur automobile chinois Chery accélère son développement en France avec ses marques Omoda et Jaecoo. Une stratégie ambitieuse qui repose sur un maillage territorial particulièrement dense, avec déjà 70 concessions officielles couvrant près de 93% du territoire national. Un chiffre impressionnant pour des marques arrivées il y a moins d’un an.

Un réseau commercial en pleine expansion

L’objectif affiché est d’atteindre 100 points de vente d’ici la fin de l’année. Cette expansion fulgurante a démarré peu après la présentation mondiale des deux marques à Wuhu, dans la province d’Anhui en Chine. Les premiers concessionnaires français ont ouvert leurs portes au début de l’année 2024, marquant le lancement officiel d’Omoda sur notre territoire.

Une stratégie centrée sur le service client

Les deux marques misent sur l’excellence du service après-vente. Leur centre logistique principal, situé en région parisienne, assure une disponibilité record de 98% des pièces détachées, avec une livraison sous 24h dans l’ensemble de l’Hexagone. Un atout majeur pour rassurer les clients potentiels.

Des garanties attractives pour séduire les automobilistes français

Pour convaincre les acheteurs, Omoda et Jaecoo proposent une garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km. Les marques ont également noué un partenariat avec Allianz Partners pour l’assistance routière, démontrant leur volonté d’offrir un service complet et rassurant.

Une gamme de SUV adaptée au marché français

Le catalogue s’articule autour de modèles stratégiques comme l’Omoda 5, proposé en version essence et électrique, et le Jaecoo 7. Ces SUV se distinguent par un positionnement tarifaire agressif, avec des prix démarrant à 33 900 euros pour le Jaecoo 7. Les versions hybrides rechargeables viennent compléter l’offre, répondant aux attentes d’une clientèle française de plus en plus sensible aux motorisations alternatives.

Une approche centrée sur l’écoute client

Les marques organisent régulièrement des rencontres avec leurs clients et concessionnaires pour recueillir leurs retours d’expérience. Cette démarche a notamment permis d’adapter rapidement l’Omoda 5 aux exigences du marché français, tant sur le plan technique que sur les finitions.

L’arrivée de ces nouvelles marques bouleverse le paysage automobile français. Leur stratégie combine une présence territoriale massive, des produits bien positionnés et un service client ambitieux. Une approche qui pourrait bien redéfinir les standards du marché automobile hexagonal dans les années à venir.