Nouvelle Citroën C3 2025 : l’analyse complète de notre essai routier

La citadine française fait sa révolution et se transforme en petit SUV urbain accessible, proposé en versions thermique et 100% électrique. Une métamorphose qui mérite toute notre attention.

Un design qui marque les esprits

La nouvelle C3 rompt totalement avec sa devancière en adoptant une silhouette surélevée et des lignes plus anguleuses. Avec ses 4,01 mètres de long et sa garde au sol généreuse de 20 cm, elle impose un style distinctif inspiré du concept Oli. La signature lumineuse en forme de C et le nouveau logo rétro aux doubles chevrons lui confèrent une personnalité unique dans le segment.

Un intérieur pensé pour l’essentiel

L’habitacle fait le pari de la simplicité fonctionnelle. La planche de bord épurée accueille, selon les versions, soit un support smartphone astucieux, soit un écran tactile de 10,25 pouces. L’espace à bord est remarquable avec un coffre de 310 litres très correct pour la catégorie. Les matériaux, sans être luxueux, affichent une qualité perceptible en progrès.

Motorisations : le choix de la raison

Sous le capot, trois options s’offrent aux acheteurs. Le bloc essence PureTech de 100 ch constitue l’entrée de gamme, avec une boîte manuelle 6 rapports. Une version micro-hybride de ce même moteur est proposée avec transmission automatique. La grande nouveauté est la variante électrique ë-C3 de 113 ch, alimentée par une batterie de 44 kWh offrant jusqu’à 320 km d’autonomie.

Trois niveaux de finition bien pensés

La gamme s’articule autour des finitions You, Plus et Max. Dès le premier niveau, on trouve l’essentiel : climatisation, aide au stationnement arrière, système audio avec support smartphone. La finition Plus ajoute notamment l’écran tactile et le toit biton, tandis que la Max enrichit l’équipement avec la navigation, la recharge par induction et la climatisation automatique.

Prix et positionnement

Avec un ticket d’entrée fixé à 15.240 € en essence et 22.590 € en électrique, la nouvelle C3 joue la carte du rapport qualité/prix. La gamme culmine à 27.090 € pour la version Max électrique. Un positionnement tarifaire qui devrait lui permettre de séduire une clientèle à la recherche d’un SUV urbain polyvalent et accessible.

Notre avis

Cette quatrième génération de C3 marque un véritable tournant. Son style distinctif, son habitabilité généreuse et sa double offre thermique/électrique en font une proposition cohérente sur le segment des SUV urbains. Si l’on peut regretter quelques plastiques durs dans l’habitacle, le rapport prix/prestations reste convaincant. Une alternative sérieuse pour qui cherche un véhicule urbain polyvalent sans se ruiner.