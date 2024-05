Nouveau frisson sur l’asphalte : le BMW M4 CS débarque avec force !

BMW présente le M4 CS, son dernier véhicule « Competition Sport », offrant une fusion spectaculaire entre performances de piste et utilité quotidienne.

Un moteur taillé pour la performance

Le M4 CS est doté d'un moteur 3L twin-turbo en ligne six, optimisé pour délivrer 550 chevaux, capable de propulser la voiture de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes. Ce moteur, qui s'inscrit dans la lignée des M3/M4, a été spécialement affiné pour exceller sur circuit, comme en témoignent les succès obtenus dans des compétitions telles que le DTM et les courses de 24 heures à Spa-Francorchamps et Dubaï.

Transmission et traction améliorées : Équipé d'une transmission M Steptronic à huit vitesses et du système de traction intégrale M xDrive de BMW.

Performances prouvées sur circuit : Le M4 CS a prouvé son agilité et sa maniabilité impressionnantes en enregistrant un temps de tour de 7 minutes et 21,989 secondes sur le célèbre circuit du Nürburgring.

Un design où la technologie rencontre l'esthétique

L'utilisation extensive du plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP) pour des éléments tels que le toit, le capot et les composants aérodynamiques, non seulement réduit le poids de la voiture mais accentue également son ADN de course.

Aspect visuel et performance : Ces améliorations ne se contentent pas d'améliorer les performances mais enrichissent également l'esthétique du véhicule, soulignant son héritage de compétition.

Luxe et technologie à bord

À l'intérieur, le M4 CS ne fait aucun compromis sur le luxe ou la technologie. Il est équipé de sièges baquet M en carbone, d'un affichage incurvé BMW avec des indications spécifiques à M et de la dernière version du système iDrive de BMW.

Équipements de pointe : Le véhicule inclut également le pack M Drive Professional, qui comprend un analyseur de drift, un chronomètre pour les tours de piste et un contrôle de traction M, faisant de la M4 CS un véhicule prêt pour le circuit et tout aussi compétent pour un usage quotidien.

Disponibilité et production

La production du BMW M4 CS débutera à l'usine du groupe BMW à Dingolfing en juillet, avec l'ouverture des commandes prévue pour la fin mai. Ce modèle représente une synthèse attrayante d'ingénierie haute performance et de praticité quotidienne, conçue pour les amateurs de sensations fortes et de conduite sportive.

Le BMW M4 CS s'annonce comme une addition majeure à la gamme des véhicules haute performance de BMW, offrant à la fois l'excitation du circuit et le confort nécessaire pour les déplacements quotidiens. Préparez-vous à vivre l'expérience ultime sur route avec cette nouvelle merveille de l'ingénierie allemande.