Ni Alonso ni Colapinto : le pari audacieux de Flavio Briatore qui pourrait se répéter en 2025

L’histoire semble se répéter dans le monde de la Formule 1. Le retour de Flavio Briatore chez Alpine (anciennement Renault) fait ressurgir des souvenirs du passé et pourrait annoncer une nouvelle stratégie audacieuse pour 2025.

En 1991, Briatore avait déjà bouleversé le paddock en recrutant un jeune Michael Schumacher, laissant Roberto Moreno sur le carreau. Aujourd’hui, l’histoire pourrait se reproduire avec Franco Colapinto, jeune espoir argentin qui a fait ses débuts remarqués en F1 chez Williams lors du Grand Prix d’Italie 2024.

Dès ses premiers tours de roue, Colapinto a impressionné. Une douzième place à Monza, suivie d’une huitième position et quatre points dès sa deuxième course – dépassant déjà le score de son prédécesseur Logan Sargeant en une saison et demie.

Un talent bridé par les circonstances

Malgré ces performances prometteuses, Williams se retrouve dans l’impossibilité d’offrir un baquet titulaire à l’Argentin pour 2026, ayant déjà signé Carlos Sainz et Alex Albon. Une situation qui a ouvert la porte à Alpine et à son stratège italien.

Le ‘cas Doohan’ comme opportunité

Alpine a récemment recruté l’Australien Jack Doohan pour 2025 aux côtés de Pierre Gasly. Mais des rumeurs persistantes évoquent un contrat limité aux six premières courses pour Doohan, avec des clauses de performance strictes face à son coéquipier.

L’arrivée de Colapinto comme pilote de réserve chez Alpine, avec un contrat pluriannuel, n’est pas anodine. Les similitudes avec le ‘coup Schumacher’ de 1991 sont frappantes. À l’époque, Briatore n’avait pas hésité à rompre un contrat en cours pour faire place à son nouveau prodige.

La méthode Briatore

Les mots de Briatore lors de l’annonce de Colapinto sont révélateurs : ‘Franco représente l’un des meilleurs jeunes talents du sport automobile actuel. Ses débuts en F1 l’an dernier ont attiré l’attention de beaucoup, moi y compris, et ses performances pour un rookie ont été impressionnantes.’

La question n’est plus de savoir si Colapinto pilotera pour Alpine en 2025, mais quand. Si Doohan participera certainement à son Grand Prix national en Australie en mars, la suite reste mystérieuse. L’histoire nous a appris que lorsque Briatore repère un champion potentiel, les obstacles contractuels finissent toujours par être surmontés.

Cette stratégie rappelle l’ascension fulgurante de Schumacher, qui après ses débuts chez Jordan, avait rejoint Benetton sous l’égide de Briatore pour décrocher ses premiers titres mondiaux en 1994 et 1995. Un schéma que l’Italien pourrait bien reproduire avec le jeune pilote argentin.

Un nouveau chapitre s’écrit

Le paddock attend maintenant de voir comment cette situation va évoluer. La réputation de Briatore comme dénicheur de talents n’est plus à faire, et son retour aux affaires pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour Alpine et pour Colapinto.