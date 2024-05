Mythe débunké : La Porsche 911 humilie le Tesla Cybertruck en drag race !

Le débat autour du véhicule électrique polygonal d'Elon Musk et de la voiture de sport de Porsche peut enfin prendre fin. Lors du lancement du Tesla Cybertruck en novembre dernier, le PDG avait affirmé, vidéo à l'appui, que son pick-up pouvait tracter une Porsche 911 sur un quart de mile plus vite que la Porsche seule. Cette affirmation audacieuse a suscité le scepticisme de nombreux YouTubeurs automobiles, qui ont cherché à la vérifier. Et le verdict final vient de tomber.

La célèbre vidéo qui a fait polémique

Lors de la keynote de présentation du Cybertruck, Elon Musk avait diffusé une vidéo montrant son pick-up affronter une Porsche 911 verte sur une piste de drag racing. Non seulement le mastodonte en acier inoxydable battait la sportive sur la ligne d'arrivée, mais il le faisait en tractant une Porsche identique.

Sceptiques, des YouTubeurs comme Jason Fenske (Engineering Explained) ou le duo canadien Thomas Holland et James Engelsman (Throttle House) ont cherché à remettre en question la véracité des propos de Musk. Selon leurs analyses et tests, non seulement le Cybertruck serait plus lent que la Porsche, mais la course aurait été réalisée sur un huitième de mile, soit la moitié de la distance d'une course de drag traditionnelle.

MotorTrend tranche le débat une fois pour toutes

Pour clore définitivement le débat, la référence automobile MotorTrend a décidé de recréer à l'identique la vidéo montrée par Elon Musk, en faisant appel à Jason Fenske. Cybertruck Cyberbeast emprunté à un particulier, remorque la plus légère du marché, deux Porsche 911 Carrera T… Tout a été fait pour coller au plus près aux conditions de la fameuse vidéo, voire donner un léger avantage au pick-up de Tesla.

Et le résultat est sans appel : sur un quart de mile, la Porsche 911 Carrera T à boîte manuelle bat systématiquement le Tesla Cybertruck tractant une Porsche similaire. Sur six courses, le meilleur temps du Cybertruck est de 12,7 secondes à 104,7 mph (168 km/h), contre 12,4 secondes à 116,2 mph (187 km/h) pour la Porsche seule.

Un Cybertruck impressionnant malgré tout

Même sur un huitième de mile, la distance supposée de la vidéo Tesla, la Porsche s'est avérée plus rapide dans la majorité des cas. Sur six courses, le Cybertruck ne l'a battue qu'une fois, pour deux ex aequo et trois victoires de la sportive allemande.

Cela n'enlève rien aux prouesses du Cybertruck, capable de passer sous les 13 secondes au quart de mile malgré son poids et la remorque tractée. Jason Fenske s'est dit « impressionné à chaque course » par la stabilité et le freinage du mastodonte électrique, qui ne donnait pas l'impression de tracter quoi que ce soit.

Elon Musk aurait-il donc légèrement enjolivé la réalité ? Possible. Mais le Tesla Cybertruck n'en reste pas moins une bête de performance, qui repousse les limites de ce qu'un véhicule utilitaire électrique peut accomplir. De quoi faire rêver les amateurs de sensations fortes… et donner des sueurs froides à Porsche.