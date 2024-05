Morgan et Pininfarina dévoilent le speedster Midsummer

Seulement 50 exemplaires seront produits.

Un nouveau modèle élégant et exclusif

Suite à la sortie de son modèle tout-terrain CX-T, Morgan a pris une direction très différente avec son dernier modèle spécial : le Midsummer. Ce speedster, conçu pour les conditions idéales sur routes pavées, a été réalisé en collaboration avec la firme italienne de design Pininfarina. Le résultat est un speedster élancé et magnifiquement habillé que vous voyez ci-dessus.

Des modifications esthétiques et fonctionnelles

Basé sur la ligne CX des voitures de sport à châssis en aluminium collé que Morgan fabrique actuellement, le Midsummer présente des changements stylistiques importants, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. La calandre est dotée d'une enveloppe avec des évents rappelant ceux du Super 3. Un spoiler avant considérable en acier inoxydable poli, tout comme les bas de caisse et la partie inférieure de la queue, réduit la portance. L'arrière a été allongé pour un effet art déco. La carrosserie, toujours en aluminium formé à la main, nécessite 250 heures de fabrication. La voiture repose sur des jantes forgées en aluminium de 19 pouces, pesant chacune 10 kg, soit 3 kg de moins que les jantes standard de 19 pouces utilisées sur la Plus Six.

Un design intérieur unique

L'aspect le plus frappant de la voiture est sans doute le pare-brise raccourci et les panneaux en bois. Le pare-brise en verre complet a été remplacé par de petits déflecteurs transparents. Pour attirer particulièrement l'attention sur ce design, des panneaux en bois de teck ont été ajoutés au sommet du tableau de bord et dans l'espace vide au-dessus des portes. Ces panneaux sont fabriqués à partir de centaines de fines pièces de teck empilées. Cela fait écho à l'histoire des Morgans utilisant des panneaux de carrosserie en métal sur des cadres en bois, ainsi qu'aux formes métalliques utilisées à l'usine.

L'intérieur est doté de cadrans analogiques uniques, ainsi que d'un volant en aluminium forgé. Cet exemplaire est également habillé d'une sellerie en cuir couleur sang-de-bœuf, qui contraste magnifiquement avec la peinture blanc cassé. Le seul élément qui semble un peu étrange est le levier de vitesses, qui semble être directement emprunté à BMW.

Un moteur BMW performant

Il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet, car le Morgan Midsummer utilise un groupe motopropulseur BMW, tout comme la Plus Six. Il s'agit d'un six cylindres en ligne turbocompressé associé à une boîte automatique à huit rapports. Morgan n'a pas donné de spécifications exactes, mais il devrait être au moins aussi puissant que la Plus Six, qui développe 335 chevaux et 500 Nm de couple.

Production limitée et lancement au festival de goodwood

Morgan produira 50 exemplaires du Midsummer. La production commencera au troisième trimestre de cette année et se terminera l'année prochaine. Les clients intéressés sont invités à contacter l'entreprise avec leurs idées de design. Aucun prix n'a été donné, mais le vieil adage selon lequel il faut demander le prix s'applique certainement. Morgan prévoit également de présenter le Midsummer au Goodwood Festival of Speed pour sa première apparition publique.

En somme, le Morgan Midsummer incarne le mariage de l'artisanat traditionnel et du design contemporain, offrant aux passionnés une opportunité unique de posséder un morceau d'histoire automobile exceptionnel.