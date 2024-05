Miami accueille une RUF SCR unique : Design néo-rétro et performances débridées

L'un des deux seuls exemplaires de la RUF SCR aux États-Unis, ce modèle est désormais le véhicule de démonstration officiel de RUF North America. Cette sportive allemande hors normes allie design vintage et performances modernes.

Une livrée unique et agressive

Cette RUF SCR arbore une spectaculaire teinte « Ultraviolet », qui contraste avec un intérieur en Alcantara. Mais sa particularité la plus frappante est son aileron arrière « Mary Stuart », un style enveloppant hérité des Porsche de compétition des années 70 comme la mythique 911 RSR de 1973.

Ce design musclé apporte une touche néo-rétro qui sied à merveille à la silhouette intemporelle de cette sportive développée sur une base de Porsche 911. RUF, préparateur réputé établi à Pfaffenhausen, est connu pour sublimer le style et les performances des modèles de Stuttgart.

Un flat-6 atmosphérique rageur

Sous le capot, on retrouve toute la magie RUF avec un flat-6 4.0 litres atmosphérique développé en interne. Délivrant pas moins de 510 ch pour un régime maxi de 8750 tr/min, ce bloc incarne l'essence même du sport automobile à l'ancienne : des chevaux rageurs et des sensations pures, sans l'aide d'une suralimentation.

Cette motorisation d'exception est épaulée par des composants triés sur le volet : freins en carbone-céramique, suspension à double triangulation avec poussoirs, baquets Recaro en carbone siglés RUF, harnais Sabelt… Tout est fait pour sublimer le plaisir et les performances.

Bientôt sous les feux des projecteurs

Si vous espérez apercevoir cette « RUF SCR n°2 », sachez qu'elle devrait faire une apparition lors des prochains événements du Concours Club, par l'intermédiaire de RUF North America. Une occasion unique de découvrir de près cette sportive aussi exclusive que désirable.

RUF, ou l'art d'enchanter la 911

Pour les amateurs de Porsche et de sportives originales, RUF est une référence absolue. Depuis 1939, ce préparateur réputé ne cesse d'extraire la quintessence des 911, en y apportant un soin maniaque et une expertise technique de premier ordre.

Des modèles emblématiques comme la CTR « Yellowbird » des années 80 ou la récente SCR ont propulsé RUF au rang d'alternative crédible aux sportives de Stuttgart. Avec des performances souvent supérieures aux 911 d'origine, une exclusivité assumée et un design à l'identité forte, les créations RUF séduisent les passionnés en quête d'absolu.

La RUF SCR, néo-rétro par excellence

Dévoilée en 2018, la RUF SCR rend hommage à son aînée des années 70 avec un style néo-rétro savamment dosé. Si sa silhouette et ses flancs rappellent immanquablement la 911, de nombreux détails comme les optiques effilées ou l'aileron « Mary Stuart » lui confèrent une identité propre.

Sous sa robe old-school bat un cœur résolument moderne, avec le fameux flat-6 4.0 atmosphérique accouplé à une boîte manuelle 6 rapports. De quoi délivrer un cocktail de sensations à nul autre pareil, associant la pureté des 911 classiques aux performances d'une GT contemporaine.

Produite en très petite série et affichée à plus de 700 000 €, la RUF SCR s'adresse à une poignée de passionnés fortunés en quête d'exclusivité et d'authenticité. Un modèle à part qui incarne parfaitement la philosophie unique de RUF : perpétuer l'esprit des sportives analogiques dans un monde toujours plus aseptisé.

Nul doute que l'exemplaire « Ultraviolet » fraîchement débarqué à Miami fera tourner bien des têtes et vibrer bien des cœurs lors de ses prochaines apparitions. Une chose est sûre : les chanceux qui croiseront sa route ne risquent pas de l'oublier de sitôt !