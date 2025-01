MG ZS ou Hyundai Bayon : un duel de SUV urbains au-delà du prix

Le marché des SUV urbains s’enrichit avec deux modèles qui attirent l’attention : le MG ZS et le Hyundai Bayon. Si leur positionnement tarifaire attractif constitue un argument de poids, ces véhicules ont bien d’autres atouts dans leur manche.

Des gabarits différents pour des usages variés

Le MG ZS affiche des dimensions généreuses avec ses 4,32 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,65 mètre de haut. Son empattement de 2,58 mètres lui confère une belle habitabilité. Face à lui, le Hyundai Bayon adopte un gabarit plus compact : 4,18 mètres de longueur, 1,77 mètre de largeur et 1,50 mètre de hauteur, pour un empattement identique.

La bataille du volume de coffre

À l’usage quotidien, le MG ZS prend l’avantage avec un coffre de 450 litres, extensible à 1 165 litres banquette rabattue. Le Bayon n’est pas en reste avec ses 410 litres, pouvant atteindre 1 200 litres configuration maximale.

Une offre moteur diversifiée

Le MG ZS propose une gamme étendue : deux moteurs essence (1.5l de 106 ch et 1.0l de 110 ch), deux versions électriques (177 ch avec batterie 50 kWh ou 156 ch avec batterie 70 kWh), et une déclinaison hybride de 196 ch. Le Bayon mise sur la simplicité avec un 1.2l essence de 79 ch et une version micro-hybride 1.0l de 100 ch.

Des équipements généreux dès l’entrée de gamme

La version Comfort du ZS inclut un écran tactile de 10,1 pouces, la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, des jantes alliage 17 pouces et des feux LED. Le Bayon en finition Klass n’est pas en reste : écran 10,25 pouces avec navigation, aide au maintien dans la voie, caméra de recul et climatisation automatique.

Un rapport prix-prestations avantageux

En France, le MG ZS démarre à 17 890 € (14 390 € avec financement constructeur) tandis que le Bayon s’affiche à partir de 23 755 € (18 655 € avec les remises). Une différence significative qui place le MG en position favorable pour les budgets serrés.

Le verdict

Le MG ZS marque des points avec son habitabilité supérieure, sa gamme de motorisations étendue et son prix attractif. Le Bayon se distingue par sa polyvalence urbaine, son équipement riche et sa motorisation micro-hybride efficiente. Le choix final dépendra des priorités de chacun : volume intérieur et budget serré pour le MG, ou compacité et technologie pour le Hyundai.