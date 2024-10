Citroën dévoile le C5 Aircross Concept à Paris : un aperçu du futur SUV de la marque française

Citroën frappe fort au Salon de l’Automobile de Paris avec la présentation du C5 Aircross Concept, un prototype audacieux qui préfigure le renouveau de son SUV phare. Basé sur la nouvelle plateforme STLA-Medium, ce concept annonce l’arrivée d’un modèle de production attendu pour 2025, promettant de redéfinir les standards du segment des SUV compacts.

Un design novateur qui marque une évolution stylistique

Le C5 Aircross Concept arbore un design musclé et robuste qui ne manquera pas d’attirer l’attention. Les lignes typiques d’un SUV sont ici réinterprétées avec une approche plus moderne et épurée. On note particulièrement :

– Des épaules très marquées qui renforcent l’impression de puissance

– Des surfaces de carrocerie lisses qui confèrent une élégance contemporaine

– Un porte-à-faux arrière allongé pour optimiser l’espace intérieur

Ces choix stylistiques ne sont pas que esthétiques. Ils permettent au C5 Aircross Concept d’atteindre une longueur de 4,65 mètres, soit 15 cm de plus que le modèle actuel, tout en conservant une hauteur de 1,66 mètre.

Une signature lumineuse distinctive

L’avant du véhicule se distingue par une nouvelle signature lumineuse tripartite, rappelant celle du récent C3. Cette identité visuelle forte se retrouve également à l’arrière, où les feux jouent un rôle supplémentaire.

Baptisés « Citroën Light Wings », ces feux arrière se prolongent sur les côtés et font office d’ailettes aérodynamiques. Cette innovation, couplée au design travaillé du pilier C, permettrait d’améliorer l’autonomie électrique d’environ 30 km par rapport au C5 Aircross actuel.

Une plateforme polyvalente pour une gamme diversifiée

Le C5 Aircross Concept repose sur la nouvelle plateforme STLA-Medium du groupe Stellantis. Cette architecture modulaire offre une grande flexibilité en termes de motorisations, permettant d’envisager :

– Des versions thermiques

– Des variantes hybrides

– Une déclinaison 100% électrique

Bien que les détails techniques ne soient pas encore dévoilés, cette polyvalence laisse présager une gamme capable de répondre à tous les besoins des automobilistes français.

Un intérieur repensé pour le confort

Si l’habitacle du concept n’a pas encore été révélé, Citroën promet un « espace de bien-être à l’esprit salon » pour ses futurs occupants. Le constructeur mise sur :

– Une configuration 5 places spacieuse

– Un aménagement intérieur axé sur le confort

– Des matériaux de qualité et des finitions soignées

Il faudra patienter encore quelques mois pour découvrir les innovations que Citroën réserve à l’habitacle de son futur SUV.

Un lancement stratégique pour Citroën

Le C5 Aircross Concept représente un enjeu majeur pour Citroën sur le marché très disputé des SUV compacts. Avec ce modèle, la marque aux chevrons entend :

– Renforcer sa position sur le segment C-SUV en France et en Europe

– Proposer une alternative séduisante face à une concurrence de plus en plus rude

– Affirmer son savoir-faire en matière de design et de confort automobile

La version de série, attendue pour 2025, devra concrétiser les promesses de ce concept pour s’imposer face à des rivaux tels que le Peugeot 3008 ou le Renault Austral.

Un avenir électrifié en ligne de mire

Bien que les motorisations n’aient pas été détaillées, le choix de la plateforme STLA-Medium témoigne de l’ambition de Citroën de proposer une gamme largement électrifiée. Cette stratégie s’inscrit dans la volonté du groupe Stellantis d’accélérer sa transition vers la mobilité électrique.

Le futur C5 Aircross devrait ainsi offrir :

– Une ou plusieurs options de motorisation hybride rechargeable

– Une version 100% électrique compétitive en termes d’autonomie

– Des motorisations thermiques optimisées pour réduire les émissions

Cette diversité permettra à Citroën de répondre aux différentes réglementations en vigueur et aux attentes variées des consommateurs français.

Le C5 Aircross Concept incarne la vision d’avenir de Citroën pour son SUV phare. Alliant style audacieux, technologies avancées et promesse de confort, ce prototype laisse entrevoir un modèle de série qui pourrait bien redéfinir les standards du segment. Les automobilistes français devront patienter jusqu’en 2025 pour découvrir la version finale de ce SUV prometteur, qui s’annonce comme un acteur incontournable du marché automobile hexagonal.