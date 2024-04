MG révèle une hypercar ultra-aérodynamique capable d’atteindre 100 km/h en moins de 2 secondes

Dans la continuité de son héritage de véhicules expérimentaux, MG a introduit le concept de l'EXE181, une hypercar électrique qui redéfinit les normes de l'aérodynamisme et de la performance dans l'industrie automobile.

Un hommage moderne à un record historique

L'EXE181, tout juste dévoilé avant le salon Auto China 2024, n'est pas seulement une étude de style futuriste ; il s'inspire directement de l'EX181 original de 1959. Ce dernier, une création expérimentale de MG, avait établi un record de vitesse au sol grâce à sa forme en goutte d'eau et à son moteur suralimenté de 1,5 litre développant 300 ch. Sa conception aérodynamique lui a permis d'atteindre les 410,31 km/h sur les salines de Bonneville.

Inspiration de la forme en goutte d'eau de l'EX181 de 1959

Record de vitesse de 410,31 km/h établi à Bonneville

Design et aérodynamisme de pointe

La nouvelle interprétation électrique de l'EXE181 partage la silhouette en goutte d'eau de son prédécesseur, mais avec une esthétique encore plus raffinée et moderne. MG affirme que le coefficient de traînée de ce nouveau modèle est de 0,181, un chiffre exceptionnellement bas qui le place devant des concurrents comme la Volkswagen XL1 et la McLaren Speedtail. Son design allongé et son poste de pilotage minimaliste avec volant en forme de manche et écran tactile intégré accentuent son allure futuriste.

Forme allongée et basse pour une réduction maximale de la résistance aérodynamique

Intérieur épuré avec volant de style manche et affichage tactile

Puissance et performances époustouflantes

Si MG n'a pas encore divulgué tous les détails techniques, les images de l'intérieur laissent présager quatre moteurs électriques, potentiellement capables de produire plus de 1 000 ch. Cette puissance présumée permettrait à l'EXE181 d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 1,9 seconde, ce qui en ferait l'un des véhicules les plus rapides du monde en termes d'accélération. Bien que la vitesse maximale n'ait pas été annoncée, il ne serait pas surprenant que MG vise à dépasser les 410 km/h.

Quatre moteurs électriques pour une puissance supérieure à 1 000 ch

Accélération de 0 à 100 km/h en seulement 1,9 seconde

Un avenir prometteur pour MG

Bien que MG n'ait pas confirmé la mise en production de l'EXE181, ce concept, ainsi que le Cyberster EV présenté l'année dernière, illustrent l'ambition de SAIC Motor, le propriétaire de la marque, de repositionner MG comme un acteur majeur dans le segment des voitures de sport. Cette orientation vers les voitures de sport est un changement bienvenu après plusieurs décennies de modèles plus conventionnels.

Démonstration du potentiel innovant de MG dans le domaine des hypercars électriques

Engagement de SAIC Motor envers le développement de voitures de sport

Cette révolution chez MG avec l'EXE181 pose un nouveau jalon dans l'évolution des hypercars, associant héritage historique et innovation de pointe pour redéfinir les limites de la performance automobile.