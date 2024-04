MG Cyberster : Le roadster électrique à portes ciseaux débarque dès 64 495 € !

Après une longue attente ponctuée de concepts et d'annonces, le MG Cyberster, roadster électrique aux portes ciseaux, est enfin disponible à la vente, marquant le grand retour de MG sur le marché des voitures sportives.

Un retour électrisant pour MG

Le Cyberster représente une rupture avec les précédents roadsters de MG, comme le TF, notamment par son passage à l'électrique, confirmant l'orientation future de la marque sous l'égide de sa propriété chinoise. Avec deux niveaux de finition proposés, ce modèle vise à redéfinir les attentes en matière de sportivité et d'efficacité énergétique.

Le modèle d'entrée de gamme, le Cyberster Trophy, est équipé d'un moteur unique à l'arrière, offrant 335 chevaux et un couple de 475 Nm.

Il accélère de 0 à 100 km/h en 5 secondes, avec un prix de départ fixé à 64 495 €.

En ajoutant 5 860 €, les acheteurs peuvent opter pour le Cyberster GT, une version à deux moteurs et quatre roues motrices, produisant 496 chevaux et un couple de 726 Nm, capable de réaliser le sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes.

Performance et autonomie

Conformément aux attentes, la version moins puissante, le Trophy, offre une plus grande autonomie avec 508 kilomètres contre 444 pour le GT selon le cycle WLTP. Ce dernier pourrait néanmoins séduire ceux recherchant une expérience de conduite plus intense, grâce à sa puissance supérieure et à son accélération fulgurante.

Quatre modes de conduite sont disponibles : confort, personnalisé, sport et piste.

Un toit en tissu électrique rétractable en 15 secondes, utilisable jusqu'à une vitesse de 48 km/h.

Les portes ciseaux, une caractéristique habituellement réservée aux véhicules de luxe, renforcent le cachet unique du Cyberster, en faisant probablement la voiture la plus abordable du marché à proposer cette fonctionnalité.

Un contexte compétitif

Alors que le MG Cyberster se positionne actuellement seul dans la catégorie des voitures de sport EV à prix abordable, il devra bientôt faire face à la concurrence des remplacements électriques des Porsche 718 Cayman et Boxster, qui sont en approche.

Le Cyberster se distingue par son style audacieux et ses performances impressionnantes, mais la concurrence ne tardera pas à réagir.

Cette situation met en lumière la rapidité avec laquelle le segment des voitures de sport électriques évolue.

Le MG Cyberster est disponible à la commande dès maintenant, avec les premières livraisons prévues au Royaume-Uni en août. Ce nouveau modèle pourrait bien devenir un favori parmi les amateurs de voitures sportives électriques cherchant à combiner style, performance et innovation environnementale.

Le MG Cyberster est prêt à conquérir les routes et les cœurs avec son approche révolutionnaire du roadster sportif électrique. Préparez-vous à être électrisé !