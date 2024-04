Mercedes-Benz allie luxe classique et technologie futuriste avec la nouvelle EQS

La Mercedes-Benz EQS 450+ redéfinit le luxe électrique avec une autonomie impressionnante de 820 km sur une seule charge.

Un design emblématique revisité

Mercedes-Benz a récemment annoncé une mise à jour importante pour son véhicule électrique phare, l’EQS. Le modèle 2024 arbore un nouveau design qui intègre l’étoile verticale emblématique de la marque et une calandre chromée, soulignant l’engagement de l’automobiliste à combiner les indices de luxe traditionnels avec la technologie avancée des véhicules électriques.

Nouvelle calandre avec étoile verticale et finitions chromées.

Design qui marie le patrimoine de luxe de Mercedes-Benz avec l’innovation électrique.

Capacités électriques améliorées

L’EQS a vu sa capacité de batterie augmenter de 108,4 kWh à 118 kWh, ce qui prolonge l’autonomie du modèle EQS 450 4MATIC jusqu’à 798 km par charge, une amélioration de plus de 11 %. Encore plus impressionnant, le modèle EQS 450+ peut atteindre jusqu’à 820 km sans nécessité de recharge.

Capacité de batterie accrue pour une autonomie étendue.

Autonomie de l’EQS 450+ jusqu’à 820 km sur une seule charge.

Confort et fonctionnalités étendues

En plus des améliorations techniques, la EQS introduit le « Rear Comfort Package Plus » avec des sièges exécutifs, offrant un confort de siège et un espace sans pareils. Ce package comprend un repose-pieds incliné innovant à l’arrière, portant le confort des passagers à de nouveaux sommets. De plus, le MBUX Hyperscreen est désormais une caractéristique standard, transformant le tableau de bord en un élégant affichage de 55 pouces qui intègre harmonieusement trois écrans.

Package confort arrière avec sièges exécutifs et repose-pieds incliné.

MBUX Hyperscreen standard offrant une intégration fluide de trois écrans.

Prêt pour le marché

À l’heure actuelle, Mercedes-Benz n’a pas encore partagé les détails spécifiques sur les prix, mais les ventes de l’EQS mise à jour, de la sélection MANUFAKTUR et d’un modèle édition spéciale débuteront fin avril. Avec ses avancées significatives en termes de design, de fonctionnalité et de technologie, l’EQS est prête à redéfinir ce que signifie être une berline de luxe électrique.

La nouvelle EQS de Mercedes-Benz n’est pas seulement une avancée pour la marque, mais aussi un jalon important pour l’industrie automobile dans son ensemble, prouvant que les voitures de luxe et les technologies vertes peuvent coexister harmonieusement.