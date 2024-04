McLaren F1 ultra-rare en vente : plus de 20 millions d’euros attendus!

Découvrez pourquoi cette McLaren F1 pourrait devenir la vedette d'une prochaine vente aux enchères et établir un nouveau record financier.

Un joyau de l'histoire automobile

La McLaren F1, un modèle qui a cessé d'être produit à la fin des années 90, continue de captiver les amateurs de voitures de sport grâce à ses performances et son design exceptionnels. Prévue le mois prochain, une vente aux enchères organisée par Sotheby's Sealed proposera un exemplaire unique : la seule McLaren F1 peinte en couleur Creighton Brown. Ce véhicule se distingue non seulement par sa teinte exclusive, mais aussi par son compteur affichant à peine plus de 386 kilomètres, ce qui en fait probablement l'exemple le moins utilisé encore disponible.

: Conçue par le légendaire designer de voitures de course, Gordon Murray, la McLaren F1 a été introduite pour la première fois en 1992. Rare et convoitée : Avec seulement 106 unités produites entre 1992 et 1998, dont 64 légales pour la route, sa rareté ajoute à son allure mythique.

Un design toujours moderne

La McLaren F1 se distingue non seulement par ses spécifications techniques mais également par son esthétique, œuvre de Peter Stevens. Ses lignes athlétiques, son cockpit en forme de bulle et ses portes papillon marquent encore aujourd'hui l'identité visuelle de McLaren. Cet exemplaire particulier, d'abord livré au Japon avant d'être importé aux États-Unis, reste le seul à avoir quitté l'usine dans sa robe marron métallique Creighton Brown.

: Bien que le marron ne soit généralement pas la couleur la plus recherchée pour une supercar, il confère à cette F1 un charme particulier, renforçant son caractère athlétique. Intérieur raffiné : L'habitacle associe harmonieusement un cuir clair et brun brésilien, complétant à merveille l'extérieur.

Une merveille technique

La McLaren F1 n'est pas seulement belle à regarder, c'est aussi une prouesse mécanique. Première voiture de route dotée d'un châssis monocoque en fibre de carbone, elle est animée par un moteur V12 de 6,1 litres BMW placé en position centrale arrière, développant 618 chevaux et un couple de 650 Nm. Avec sa boîte manuelle à six vitesses et sa légèreté, elle peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 386 km/h, faisant d'elle la voiture de série la plus rapide du monde pendant plusieurs années.

: Sa construction en fibre de carbone et son puissant moteur V12 BMW sont des caractéristiques qui la distinguent encore aujourd'hui. Accessoires originaux : Elle est également vendue avec un ensemble de bagages sur mesure, une caisse à outils FACOM, et une montre TAG Heuer 6000 Chronomètre, exclusivement fabriquée pour les propriétaires de la F1.

Plus qu'une voiture, une œuvre d'art

Selon Shelby Myers, responsable des ventes privées chez RM Sotheby's, la McLaren F1 est comparable à des automobiles emblématiques telles que la Ferrari 250 GTO et pourrait même être assimilée à une œuvre d'art intemporelle. Ce n'est pas simplement un véhicule ; c'est un chef-d'œuvre. Cette reconnaissance et cette valeur ne cessent de croître, similaires à celles des plus grandes œuvres d'art des musées célèbres.

Estimations élevées : Sotheby's Sealed prévoit que la voiture se vendra pour plus de 20 millions d'euros, surpassant peut-être même les 18 millions d'euros obtenus lors de sa dernière vente en 2021.

Cette McLaren F1 représente une opportunité unique pour les collectionneurs et pourrait bien établir un nouveau record lors de sa prochaine mise aux enchères. Sa rareté, son ét

at impeccable et son histoire fascinante en font un objet de collection inestimable et une pièce phare de l'histoire de l'automobile.