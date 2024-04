McLaren dévoile la nouvelle Artura Spider, une hybride de 700 ch

La première hybride à grande diffusion de McLaren, l'Artura Spider, promet des performances dynamiques et une expérience de conduite révolutionnaire.

Un design novateur et léger

McLaren continue de prouver son engagement envers l'innovation avec le lancement de l'Artura Spider, le premier modèle hybride de la marque conçu pour le grand public. Prévue pour 2025, l'Artura Spider maintient un poids impressionnant de 1500 kg, se positionnant ainsi parmi les supercars convertibles les plus légères du marché.

Design léger avec un focus sur des performances élevées.

Toit rigide escamotable disparaissant en 11 secondes, même à 50 km/h.

Performance hybride améliorée

Dotée d'un moteur V6 biturbo de 3,0 litres et d'un moteur électrique à flux axial, l'Artura Spider affiche une puissance totale de près de 700 ch, avec un supplément de 20 ch par rapport aux modèles précédents. Cette puissance est gérée par une transmission à double embrayage à 8 vitesses, qui a été améliorée pour offrir des changements de rapport 25% plus rapides et une réactivité maximale. L'Artura peut atteindre 100 km/h en juste 3,0 secondes, avec une vitesse maximale de 330 km/h.

Moteur V6 biturbo de 3,0 litres couplé à un moteur électrique.

Accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,0 secondes.

Des fonctionnalités de conduite avancées

En plus de ses capacités impressionnantes, l'Artura Spider offre trois modes de conduite : confort, sport et piste, permettant une adaptabilité complète à l'environnement de conduite. Une nouveauté excitante est la fonction « Spinning Wheel Pull-Away », qui permet de réaliser des dérapages contrôlés et des donuts avec une facilité inédite, apportant un peu plus de fun à l'expérience de conduite.

Trois modes de conduite pour une expérience optimale.

Fonction « Spinning Wheel Pull-Away » pour des manœuvres audacieuses.

Un cabriolet sans compromis

Michael Leiters, PDG de McLaren, affirme que l'hybride offre « plus de puissance, des performances plus dynamiques et des niveaux de connexion encore plus élevés… sans aucun compromis dans la conduite quotidienne ». Avec son toit en composite de fibre de carbone ou en verre électrochromique, l'Artura Spider allie esthétique sophistiquée et innovation technologique, faisant d'elle une véritable révolution dans le monde des supercars hybrides convertibles.

Toit en fibre de carbone ou en verre électrochromique innovant.

Une combinaison parfaite de style, de performance et de technologie avancée.

L'Artura Spider de McLaren est désormais disponible à la commande, promettant de redéfinir les normes des supercars hybrides avec une approche à la fois performante et respectueuse de l'environnement. Un véritable tour de force dans l'univers des véhicules de luxe.