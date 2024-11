Mazda3 2025 : nouveau moteur et technologies avancées pour le compact japonais

Le Mazda3 2025 marque son entrée sur le marché avec un nouveau moteur hybride léger, des équipements modernisés et des innovations technologiques. Ce restylage confirme l’engagement de Mazda à maintenir son modèle phare au sommet des compactes polyvalentes, offrant un rapport qualité-prix séduisant dès 27 350 euros.

Un moteur hybride léger de nouvelle génération pour le Mazda3 2025

La principale nouveauté du Mazda3 2025 réside dans son moteur 2.5 e-Skyactiv G, un bloc essence hybride léger délivrant 140 chevaux et un couple de 238 Nm. Ce moteur rejoint la gamme Mazda déjà bien dotée avec le 2.0 e-Skyactiv X de 186 chevaux, apportant aux clients un choix varié adapté aux usages quotidiens comme aux trajets plus dynamiques.

Le nouveau moteur a été pensé pour offrir une puissance progressive et un couple élevé même à bas régime, rendant la conduite en ville ou sur route plus confortable. Grâce à un système de désactivation des cylindres, le bloc peut réduire son fonctionnement en bas régime pour économiser du carburant. Ce moteur est associé au système Mazda M Hybrid, un dispositif hybride léger qui optimise l’efficacité énergétique, diminue les émissions et permet au Mazda3 de bénéficier de la vignette environnementale ECO de la DGT.

Technologies et systèmes de sécurité améliorés

Mazda renforce l’attrait de son compact avec une gamme de technologies pensées pour une expérience de conduite intuitive et connectée. Le nouveau Mazda3 intègre désormais un assistant vocal Alexa, permettant au conducteur de gérer ses commandes à la voix. Le système de navigation, revu et enrichi, inclut une base de données élargie de points d’intérêt, accessible en ligne et hors ligne, une fonctionnalité qui séduira les conducteurs en quête de praticité.

La sécurité demeure un pilier dans la conception du Mazda3 2025. Dans le cadre du pack i-Activsense, Mazda propose des fonctionnalités d’assistance avancées comme le freinage d’urgence autonome, l’assistant de vitesse intelligent, et l’assistant de circulation et de régulation de vitesse. En option, Mazda offre le système de traction intégrale i-Active AWD, qui optimise la motricité et la stabilité sur des routes difficiles, renforçant ainsi le confort de conduite en toutes circonstances.

Une version Nagisa exclusive pour un style haut de gamme

Le Mazda3 2025 ne se contente pas d’améliorations techniques ; il soigne aussi son apparence avec la version spéciale Nagisa. Inspirée par les attentes des conducteurs recherchant luxe et élégance, cette édition se distingue par ses jantes en alliage de 18 pouces couleur noir, un habitacle raffiné aux finitions terracotta et un système audio BOSE haute qualité.

Conçue initialement pour la série précédente, la version Nagisa continue d’incarner le sommet de la gamme Mazda3. Son intérieur sobre et stylé associe confort et atmosphère premium, renforçant ainsi son caractère unique parmi les compactes de sa catégorie.

Prix et disponibilité du Mazda3 2025 en France

Le nouveau Mazda3 est déjà disponible en concessions, avec une entrée de gamme au prix compétitif de 27 350 euros pour la version équipée du moteur 2.5 e-Skyactiv G de 140 chevaux en boîte manuelle. Pour ceux qui préfèrent la boîte automatique, le tarif commence à partir de 29 650 euros, un investissement qui reflète la modernisation continue du modèle et ses performances polyvalentes.

En renouvelant son Mazda3 avec un moteur hybride, des fonctionnalités technologiques et une attention au détail, Mazda propose une offre qui séduit autant les passionnés de conduite que ceux à la recherche d’un véhicule pratique et fiable au quotidien.