Mattel et Mercedes-Benz réinventent le jouet : découvrez le nouveau Matchbox Mercedes-Benz G 580

Dans une alliance qui réunit luxe et durabilité, Mattel s'associe à Mercedes-Benz pour lancer un modèle réduit qui va bien au-delà du simple jouet. Le nouveau Matchbox Mercedes-Benz G 580 avec technologie EQ célèbre la version électrique de la légendaire Mercedes-Benz Classe G. La précision et l'attention aux détails de ce modèle à l'échelle 1:64 sont simplement époustouflantes, arborant une couleur MANUFAKTUR South Seas Blue Magno avec un intérieur noir.

Un engagement pour un avenir durable

Fabriqué à partir de 99.5% de métal recyclé et plus de 81% de plastique certifié ISCC, ce modèle illustre l'engagement de Matchbox envers la durabilité. Roberto Stanichi, chef global des véhicules chez Mattel, partage son enthousiasme : « Nous sommes ravis de célébrer les efforts de Mercedes-Benz dans le secteur des véhicules électriques avec cette édition spéciale. » Ce modèle est un pilier de la campagne « Driving Toward a Better Future » de Matchbox, qui vise à ce que tous les jouets et emballages soient fabriqués à partir de matériaux recyclés, recyclables ou biosourcés d'ici 2030.

Pourquoi ce modèle est indispensable pour les collectionneurs

Michael Knöller, PDG de Mercedes-Benz G GmbH, souligne l'importance de ce modèle pour les amateurs de la Classe G et les collectionneurs, affirmant qu'il a le potentiel de créer de nouveaux adeptes de cette icône tout-terrain. La version premium et limitée de la voiture miniature est disponible exclusivement sur le site officiel de Mattel Creations pour 29.99 USD. Une version plus accessible fera son apparition chez les détaillants Matchbox plus tard dans l'année.

Soutien à la durabilité : Fabriqué avec des matériaux majoritairement recyclés.

Détails soignés : Fidèle au design robuste de la Classe G.

Edition limitée : Un objet de collection qui promet de prendre de la valeur.

Avec ce lancement, Mattel et Mercedes-Benz ne se contentent pas de célébrer un véhicule emblématique ; ils inspirent également un avenir plus durable dans l'enthousiasme automobile et la collecte de jouets. Ne manquez pas l'occasion de posséder une pièce de cette histoire révolutionnaire.